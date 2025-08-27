自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》膳食纖維助攻膽固醇拜拜 營養師教作「腐竹菇菇」

2025/08/27 11:58

營養師周亦秀發文分享下飯料理「腐竹菇菇」，腐竹不僅可攝取蛋白質，也是素食者適合的好食材；菇類則富含膳食纖維，有助控制膽固醇。（取自營養師周亦秀臉書）

營養師周亦秀發文分享下飯料理「腐竹菇菇」，腐竹不僅可攝取蛋白質，也是素食者適合的好食材；菇類則富含膳食纖維，有助控制膽固醇。（取自營養師周亦秀臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要開火又怕費工，一鍋到底不僅最適合懶人，選對食材也可做出好味道。營養師周亦秀於臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享簡易料理「腐竹菇菇」，選擇腐竹不僅可攝取蛋白質，也是素食者適合的好食材之一；此外，菇類富含膳食纖維，有助控制膽固醇；使用兩種簡單食材，在家便可變化出一道下飯美食。

6步驟輕鬆上桌好料理

周亦秀表示，腐竹有分新鮮跟乾燥的，乾燥的須提前泡水，新鮮的吃起來則會比較軟嫩，一般超市即可買到。之所以推薦「腐竹菇菇」這道料理，不僅因為適合配飯，而且健康又美味。建議跟著以下簡單6步驟製作，料理也可輕鬆端上桌：

準備材料：腐竹、鴻禧菇、美白菇、珊瑚菇、鹽、麻油、薑泥、白胡椒粉。

作法：

1.將鴻禧菇、美白菇、珊瑚菇下鍋乾煎（切記勿一直翻動）。

2.煎到菇類有一點脆脆的。

3.菇類香味出來後，加入鹽巴、腐竹。

4.待菇類出水後，再放入香油、白胡椒粉。

5.放入一小匙薑泥。

6.依個人喜好加入麻油即完成。

膳食纖維有助控制膽固醇

除腐竹可攝取蛋白質外，周亦秀曾於臉書發文指出，膳食纖維可吸附食物中油脂及膽固醇，有助排出人體。除全穀、蔬果外，也鼓勵多補充水溶性膳食纖維，包括：燕麥、菇類、木耳、海帶、山藥、秋葵等，這些吃起來有些黏稠感的食物，都是很好的選擇，對於控制膽固醇也都有所幫助。

另，營養學者洪泰雄也曾發文介紹，不同豆類所含蛋白質並不同，選對豆類才能補對蛋白。其中，黃豆即屬於高蛋白豆類，不僅是最佳植物性蛋白來源之一，也是製作豆漿、豆腐、豆皮的主要原料，適合素食者、健身族補充。

營養師周亦秀說，膳食纖維可吸附食物中油脂及膽固醇，有助排出人體。除全穀、蔬果外，也鼓勵多補充菇類等水溶性膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

營養師周亦秀說，膳食纖維可吸附食物中油脂及膽固醇，有助排出人體。除全穀、蔬果外，也鼓勵多補充菇類等水溶性膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

