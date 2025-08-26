健康網》擦屁屁別馬虎 醫授3招選對衛生紙「肛肛好」

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，衛生紙應該挑選材質輕柔不粗糙、不含香精或螢光劑、厚實且吸水力佳的才好；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道挑選擦屁股用的衛生紙也有眉角嗎？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，材質選不對，可能會讓屁股刺痛紅腫，甚至發炎。應該挑選輕柔不粗糙、不含香精或螢光劑、厚實且吸水力佳的才好。

陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，挑衛生紙如挑情人，就算只是幫屁股作媒，也不能隨便湊對。不適合的衛生紙，輕則刺癢、紅腫，重則發炎、長痔瘡或惡化。他列出以下3個合適的材質：

●輕柔不粗糙：不會因過度摩擦而受傷。

●自然不做作：不含香精或螢光劑。

●厚實吸水力佳：給予肛門最精緻的呵護。

陳威智提醒，如果屁股已有一定程度的痔瘡症狀，建議可以改用濕紙巾或採取直接沖洗的方式，千萬別讓隨便的衛生紙，毀了肛門。

另外，陳威智說，很多人都認為擦屁股要擦到衛生紙全白，但這樣其實很NG。畢竟就人體結構來看，肛門本來就不太可能只靠衛生紙擦到完全乾淨，且過度重複用力的擦拭，除了有可能傷害肛門，還會進一步引發紅腫、疼痛、感染。

他強調，不論是習慣用乾式衛生紙速戰速決，或堅持最後一定要用濕式衛生紙重新擦一次，都應該要掌握「1蘸2擦3轉」原則：1蘸，衛生紙垂直輕壓、2擦，單向往後擦拭、3轉，左右各擦半圈。就算最後還留有一點淡黃色，也只要等洗澡時再處理就可以了。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，擦屁股應掌握「1蘸2擦3轉」原則。（圖取自陳威智臉書）

