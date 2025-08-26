自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》擦屁屁別馬虎 醫授3招選對衛生紙「肛肛好」

2025/08/26 14:56

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，衛生紙應該挑選材質輕柔不粗糙、不含香精或螢光劑、厚實且吸水力佳的才好；圖為情境照。（圖取自freepik）

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，衛生紙應該挑選材質輕柔不粗糙、不含香精或螢光劑、厚實且吸水力佳的才好；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道挑選擦屁股用的衛生紙也有眉角嗎？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，材質選不對，可能會讓屁股刺痛紅腫，甚至發炎。應該挑選輕柔不粗糙、不含香精或螢光劑、厚實且吸水力佳的才好。

陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，挑衛生紙如挑情人，就算只是幫屁股作媒，也不能隨便湊對。不適合的衛生紙，輕則刺癢、紅腫，重則發炎、長痔瘡或惡化。他列出以下3個合適的材質：

●輕柔不粗糙：不會因過度摩擦而受傷。

●自然不做作：不含香精或螢光劑。

●厚實吸水力佳：給予肛門最精緻的呵護。

陳威智提醒，如果屁股已有一定程度的痔瘡症狀，建議可以改用濕紙巾或採取直接沖洗的方式，千萬別讓隨便的衛生紙，毀了肛門。

另外，陳威智說，很多人都認為擦屁股要擦到衛生紙全白，但這樣其實很NG。畢竟就人體結構來看，肛門本來就不太可能只靠衛生紙擦到完全乾淨，且過度重複用力的擦拭，除了有可能傷害肛門，還會進一步引發紅腫、疼痛、感染。

他強調，不論是習慣用乾式衛生紙速戰速決，或堅持最後一定要用濕式衛生紙重新擦一次，都應該要掌握「1蘸2擦3轉」原則：1蘸，衛生紙垂直輕壓、2擦，單向往後擦拭、3轉，左右各擦半圈。就算最後還留有一點淡黃色，也只要等洗澡時再處理就可以了。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，擦屁股應掌握「1蘸2擦3轉」原則。（圖取自陳威智臉書）

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，擦屁股應掌握「1蘸2擦3轉」原則。（圖取自陳威智臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中