南市醫中醫輔助西醫試管提高受孕率研究 國際期刊首刊登

台南市立醫院院長蔡良敏（中者）促成市醫中醫部合作研究中、西醫併行治療不孕症有具體成果，並首獲國際期刊刊用。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕試管嬰兒（IVF）是現代常見的不孕症治療方法，但依據衛福部2022年我國人工生殖結果報告，接受人工生殖的女性平均38歲，單一療程懷孕率僅23.1%、活產率更低為17.1%，顯示許多夫妻無法經由試管成功受孕。為協助這類試管失敗者，台南市立醫院中醫團隊與成大醫院不孕中心合作採行試管與中醫調理併行，調查統計發現懷孕與活產率均有明顯提高，研究成果並獲國際醫學期刊刊登。

出身成大醫院的台南市立醫院院長蔡良敏，在接掌南市醫後，即促成成醫不孕症中心與市醫婦產、中醫好孕團隊合作，採取中醫體質調理與試管療程併行模式，對過去3年單一試管療程失敗的夫妻進行中醫介入1年，45對接受完整中、西醫併行療程的夫妻，發現其中懷孕率高達51.11%、活產率也達42.22%，此全台首篇實證研究成果於今年初獲得國際醫學期刊《IN VIVO》刊登肯定。

蔡良敏認為，這項中、西醫併行治療不孕症有具體效益的調查研究成果，應可解決我國少子化的部分國安問題。

南市醫中醫部主任張炯宏醫師指試管嬰兒的成功率受多項因素影響，包括年齡、卵子、精子品質等胚胎質量、子宮內膜環境、血液凝血異常、免疫排斥反應、荷爾蒙失調及生活習慣與心理壓力等；他與妻子中醫師王淑秋研究也發現患者體質亦是關鍵，會影響卵精品質、子宮環境與胚胎著床率。

王淑秋表示，透過辨證施治調理體質，不僅能改善荷爾蒙失衡、增進子宮血流、減少血栓與子宮發炎，還可提升卵巢對促排卵藥物的反應，以改善卵子品質；中醫亦能穩定免疫系統、降低焦慮，讓女性患者身心達到最佳受孕狀態。

研究團隊指出，此次研究對象平均年齡37.87歲，屬高齡生育族群，個案從取卵前即接受中醫調理，包括養卵養精、改善卵巢反應、促進子宮內膜厚度、協助胚胎著床及安胎等完整治療。結果顯示中、西醫合併治療後，懷孕率與活產率均顯著提升，且中醫不會干擾西醫療程。特別是在38歲以下族群，懷孕率與活產率勝算比分別是38歲以上患者的2.79倍與4.41倍，反映年齡仍是受孕率關鍵，但中醫介入合療確可提高受孕率。

