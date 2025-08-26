自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心血管疾病為全球死亡首因！ 4招可護命

2025/08/26 12:27

心臟很脆弱，心血管疾病至今是全球死亡的首要原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟很脆弱，心血管疾病至今仍是全球死亡的首要原因，幾乎佔了所有死亡人數的3/1。事實上，缺乏活動、不健康飲食，和慢性壓力等因素，都會影響心臟健康。對於如何護心？學者琳恩•史密斯（Lynn Smith）建議，活動身體、了解風險、管理壓力、提前發現症狀等4項做法，能有效保護心臟。

科學新聞網站《ScienceAlert》報導，人類的心臟是一個非常奇妙的器官。它大約只有拳頭大小，每天努力地輸送超過7500公升的血液，把氧氣和養分送到全身，同時還要清除廢物、調節體溫，並維持器官和組織的健康。然而，心臟也很脆弱，心血管疾病至今仍是全球死亡的首要原因，幾乎佔了所有死亡人數的3/1。

研究表明，規律運動可以降低血壓、改善膽固醇、調節血糖，並幫助心臟更有效地工作。這也意味著，缺乏活動、不健康飲食和慢性壓力等因素都會影響心臟的健康。

學者建議，活動身體、了解風險、管理壓力、提前發現症狀等4項做法，保護心臟；圖為情境照。（圖取自freepik）

保護脆弱心臟有訣竅

生物動力學者史密斯認為，平時就要保護心臟，不僅是控制疾病，更是預防疾病。不要等到心臟病發作才採取行動。他建議可以從日常4件事保護心臟：

●保留時間進行有目的的鍛煉，而不僅是日常活動

雖然日常活動（例如逛商場或爬樓梯）有益，但結構化運動對心血管的益處更大。目前的指引建議每週至少150分鐘中等強度的有氧運動。例如，快走、騎腳踏車或跳舞。

如果時間不夠，可以考慮將你的結構化運動，分成幾個持續時間較短的組別。例如，每天進行3次，每次10分鐘。

此外，每週至少2天進行肌力訓練，例如，深蹲和靠牆伏地挺身。這些活動可以改善代謝健康，並降低心血管風險。

●及早掌握症狀，認識自己的重要數據

許多心血管疾病是「悄悄」發展的，像是高血壓、血糖過高或膽固醇升高，往往沒有明顯症狀，直到發生嚴重狀況，例如心臟病發作，才會被發現。

理想狀況下，35歲以上的民眾，特別是家族中有心血管疾病病史者，應該每年進行健康檢查，並依據檢查結果來調整生活習慣。

●打破久坐循環，起身動一動、強化、伸展

現代生活讓人長時間坐著，不論是在辦公桌前、車裡，或是螢幕前。長期久坐行為與心血管疾病風險的增加有相關。

使用升降桌或在工作中安排活動休息，都有幫助。但更重要的是要注意姿勢、關節活動度與肌肉功能。規律的伸展、阻力訓練，以及平衡運動，不僅能維持肌肉骨骼健康，也能降低受傷或因缺乏活動引起的健康問題。

●一步一腳印，克服壓力

長期壓力會導致身體發炎、高血壓，以及不健康的生活習慣，而這些都會增加心血管疾病的風險。雖然冥想和心理諮商是很重要的工具，但運動同樣是強而有力的「壓力調節器」，幫助改善情緒、睡眠，以及提升心理韌性。

