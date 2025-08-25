自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》嗜甜、重鹹當心get大紅「痘」 中醫揭常見4類型

2025/08/25 19:15

澄品中醫診所院長劉筱薇分享，吃得油膩、愛喝甜食飲料者，青春痘易紅腫化膿；示意圖。（圖取自photoAC）

澄品中醫診所院長劉筱薇分享，吃得油膩、愛喝甜食飲料者，青春痘易紅腫化膿；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臉部長痘，不只反映身體狀態，也影響一個人的外觀，十分惱人！澄品中醫診所院長劉筱薇於臉書專頁發文分享，青春痘常見有4類型：飲食高油高糖的脾胃蘊熱型、體質乾燥的血虛風燥型、失眠口苦的肝鬱氣滯型、代謝差的陽虛氣陷型，透過中醫調理，就能找回自信臉龐。

劉筱薇說明，青春痘也叫「痤瘡」，意指進入發炎狀態的痘痘，以粉刺、丘疹、膿皰、結節、囊腫、瘢痕較為常見。發生原因多與個人體質有關，如油性肌膚、皮脂腺分泌過度、荷爾蒙影響，各年齡都可能發生，但又以青少年發病率最高。

青春痘4種類 失眠易上火爆痘

●脾胃蘊熱型：這類病患愛吃油膩、甜食飲料等重口味食物，導致脾胃濕熱存體內。面部常呈油膩、泛紅狀，青春痘紅腫易化膿。

●血虛風燥型：病人體質偏乾，可能有血虛問題。臉上青春痘外觀皮屑比較多，有如片狀頭皮屑，常會伴隨潮熱、泛紅等症狀。

●肝鬱氣滯型：平時患者多有失眠、口苦、情緒不穩、生活壓力大等困擾，容易發生肝氣不順、鬱而化火等情形，進而爆發青春痘。

●陽虛氣陷型：這一型病患體質虛寒、代謝不良，容易形成滿臉痘痘、閉鎖性粉刺，甚至還可能伴隨內分泌失調等症狀。

調整飲食與作息 跟痘痘說BYE

劉筱薇指出，想揮別長痘人生，飲食和作息調整相當重要。若再加上藥物一起控制，跟痘痘說BYE指日可待：

●飲食：減少攝取烤、炸、辣物，油膩高熱量食物、甜食也需忌口，過多的甜食容易讓人形成濕熱體質，引發胃火，所以像是蛋糕、麵包、巧克力、含糖飲料都要有所節制；另外生冷食物、冰飲冷品會降低新陳代謝、減弱皮膚代謝力，也不要貪嘴多吃。

●作息：需配合充足睡眠、不可熬夜，同時養成規律運動的習慣，強化新陳代謝。

