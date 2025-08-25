自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

91歲阿祖踩空髖關節骨折 中西醫整合照護2週出院

2025/08/25 13:39

手術後年長患者，由中醫科李聰界主任進行「手術後疼痛中醫輔助療法」。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕91歲陳姓老翁已當「阿祖」，日前從小疼愛的孫子帶著曾孫回家探望，因開心趕著下樓開門卻不小心踩空跌下來，左腳疼痛無法動彈，家屬趕緊送急診，檢查發現是左邊髖關節粉碎性骨折，先由骨科醫師進行緊急手術，並接受骨質疏鬆症的治療和急性後期整合團隊照護外，還安排中醫團隊加入，藉由中西醫整合照護，2週後順利出院，重享天倫之樂。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，老人家不小心跌倒後容易造成骨折，在所有骨質疏鬆性骨折中，髖關節骨折是最難處理的，骨折後1年內的死亡率高達20%。主要的原因是骨折後行動不便，在病床上的照顧非常麻煩，加上老人家容易有內科疾病，這些都需要一整個團隊來整合照護。

91歲陳姓老翁跌倒左腳髖關節骨折（左），黃贊文部長緊急進行骨折固定手術（右）。（記者陳建志翻攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任李聰界說明，中西合併整合治療是目前重要趨勢，醫院導入「手術後疼痛中醫輔助療法」在骨質疏鬆性骨折的病人身上有很好的效果。中醫提倡整體概念，認為全身的氣血順條與臟腑筋脈有密切相關，如《正體類要》序中說：「肢體損於外，則氣血傷於內。營衛有所不貫，臟腑由主不和。」

李聰界指出，治療以局部與整體兼顧（內外兼治）、軟組織與骨並重（筋骨並重）、固定與活動結合（動靜結合）、術者與病人配合（醫患協作），在早期手術後復原期，中醫針灸的舒筋通絡，搭配中藥的活血化瘀，生筋長骨等處方如杜仲、續斷、骨碎補等，可有效改善手術病人的復原狀況。

李聰界和黃贊文表示，隨著超高齡社會到來，骨質疏鬆性骨折的病人越來越多，當活動力下降，肌力萎縮的速度相當快，也容易引起嚴重併發症而危及生命。透過整合西醫的骨科、復健科、內科、營養師以及中醫的「手術後疼痛中醫輔助療法」，可讓患者在術後儘早下床活動和肌力訓練，減少老人家手術後的併發症發生。

