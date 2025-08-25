「咬牙切齒」也是病 針灸搭配中藥紓壓就可緩解

中醫大新竹附醫中醫師吳姵潁說，針灸特定穴位也可以改善因為壓力、焦慮引發的「咬牙切齒」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕70歲阿嬤因牙齒不自覺會快速咬合和顫抖，長年飽受「咬牙切齒」困擾，縱然求醫多年始終難解。中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳姵潁診斷阿嬤是長期焦慮、壓力大，出現了「顳顎關節症候群」，經中藥搭配針灸治療，1個多月後咬牙緊繃感和發作的頻率終於明顯減輕和減少。

吳姵潁說，顳顎關節是連接下顎骨跟顳骨的重要關節，負責協調說話、咬合以及吞嚥等動作，很容易因壓力、習慣性動作或外力等影響，導致關節活動受限或出現疼痛。常見的症狀有：張口困難、咬牙、咀嚼疼痛、嘴歪、咬合不正、頭痛眩暈等。

請繼續往下閱讀...

這種顳顎關節疼痛在中醫屬於「痹症」。在中醫理論上，肝主筋、脾主肌肉、腎主骨，所以顳顎關節的治療除要著重處理眼前的疼痛不適，也要從調整肝、脾、腎3個臟腑功能下手，改善根本體質。

調理上，她說會視患者體質狀況，選用像是小柴胡湯、柴胡疏肝湯來疏肝理氣，並搭配疏經活血湯、血府逐瘀湯來促進血液循環，有時也會酌加補腎、健脾的藥物，使臟腑功能更加平衡。

針灸治療方面，則會在顳顎關節附近的下關、頰車、翳風、耳和髎等穴位下針以放鬆局部肌肉；另配合遠端合谷、外關、太衝、陽陵泉等穴道疏通經絡並調整氣機。

她也建議有相同困擾的人，在家可以熱敷顳顎關節幫助放鬆，舒緩不適。日常應避免托腮、單側咀嚼等不良習慣，減少張大嘴或咬硬物的動作，有效降低關節負擔。另外搭配適度運動也可幫助舒緩情緒壓力，緩解顳顎關節的相關症狀。

中醫大新竹附醫中醫師吳姵潁說，適當的運動可以降低焦慮和壓力，進而改善「顳顎關節症候群」。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法