北市衛生局公布114上半年食藥妝違規廣告 裁罰金額總計達3700萬元

2025/08/25 12:37

罰鍰累計第1名為七寶創意有限公司，違規廣告罰鍰達484萬元，該公司的「LABELLE拉蓓」青木瓜豐盈飲食品廣告詞句涉及誇大不實罰鍰（台北市衛生局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局公布114年上半年違規廣告查緝情形，食品、藥品／醫療器材及化粧品違規廣告共開罰281件、裁罰3704萬元。衛生局統計，違規產品廣告罰鍰累計第1名為七寶創意有限公司，違規廣告罰鍰近500萬元，該公司的「LABELLE拉蓓」青木瓜豐盈飲由網紅77老大代言，食品廣告詞句涉及誇大不實，衛生局針對違規廣告已依法進行裁罰。

衛生局統計，罰鍰累計前3名的違規產品廣告，罰鍰累計第1名為七寶創意有限公司，違規廣告罰鍰達484萬元，該公司的「LABELLE拉蓓」青木瓜豐盈飲食品廣告詞句涉及誇大不實罰鍰，而累計第2名的雙江生技有限公司的「代謝調控醫能精露」，以及第3名日東商事有限公司的「RE.OWN淨透肌膠原胜肽」等食品廣告詞句則涉及醫療效能。

衛生局以違規廣告媒體分類統計分析，網路225件（80.1%）最多，其次為電視共45件（16%），廣播5件（1.8%）居第3，並分析網站違規廣告，以公司官網116件最多、裁罰金額1648萬元。另外，針對社群媒體進行分類統計，Facebook 30件、裁罰499萬元，Instagram 9件、裁罰146萬元，YouTube 3件、裁罰45萬元。

衛生局分析「裁罰金額高的違規藥品及醫療器材廣告」樣態，發現業者常將一般商品宣稱療效，違反藥事法或醫療器材管理法之規定。而19件中非醫療器材宣稱療效8件（42.1%）、醫療器材廣告未經核准5件（26.4%）、醫療器材廣告與核准內容不符2件（10.5%）、藥品廣告未經核准2件（10.5%）、藥品廣告與核准內容不符2件（10.5%）。

衛生局表示，違規食品廣告以宣稱減肥瘦身類佔第1位，共24件（13.2%），其次為宣稱皮膚美容類23件（12.6%）及宣稱提升免疫力類22件（12.1%）居第3；違規化粧品廣告以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類佔第1位，共20件（25%），其次為除皺、除紋類共16件（20%），生髮育毛類宣稱共15件（18.8%）居第3。

