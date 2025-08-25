自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》10大頻尿食物大公開 你中招了嗎？ 「它」竟居冠

2025/08/25 14:42

洪永祥診所院長洪永祥指出，無糖茶常被誤認為是健康選擇，但對頻尿的人來說更容易導致膀胱刺激；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥指出，無糖茶常被誤認為是健康選擇，但對頻尿的人來說更容易導致膀胱刺激；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過剛喝完飲料不到1小時，就急忙跑廁所的經驗？洪永祥診所院長洪永祥指出，這很可能是吃了容易導致頻尿的食物。對此，他特別列出10大頻尿食物排行榜，依序為手搖飲、無糖茶飲、番茄醬料、柑橘類、咖啡、酒精、汽水、西瓜、巧克力、辛辣物。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，根據台灣泌尿科醫學會的調查，約有20%-30%的成年人曾經歷過頻尿問題，而女性與50歲以上的族群則是高風險族群，幾乎每3個人就有1個可能受到頻尿困擾。

他指出，頻尿的定義為1天排尿次數超過8次，或者夜間排尿2次以上。造成頻尿的原因很多，包括疾病和生活習慣。前者如膀胱過動症、攝護腺肥大或泌尿道感染；後者則如飲食習慣。他列出以下10大容易導致頻尿的食物，有此困擾者宜避開：

第1名 手搖飲

洪永祥說，舉凡珍珠奶茶、綠茶拿鐵、黑糖鮮奶等，結合了高糖、咖啡因、茶鹼以及奶製品，是頻尿的超級大兇手。1杯大杯珍奶，幾乎相當於同時攝入咖啡因、糖分和乳糖，讓人又渴又頻尿。

根據2019年台灣大學公共衛生學院的研究指出，過度消費含糖茶飲與泌尿道症狀惡化有關。對於頻尿敏感者，最好限制手搖飲的攝取，並選擇低糖或小杯量。

第2名 茶類飲品

洪永祥表示，品項包括綠茶、紅茶和烏龍茶。茶鹼與咖啡因也具有利尿作用，尤其無糖茶飲常被誤認為健康選擇，但對頻尿的人來說更容易導致膀胱刺激。2006年1項日本研究指出，綠茶攝取與頻尿症狀之間存在顯著關聯。因此，頻尿患者宜控制茶飲攝取量，避免一次大量飲用。

第3名 番茄醬料與加工食品

洪永祥分享，茄紅素常常是用來改善頻尿的保健食品，但很多人喝番茄汁與大量吃番茄就讓頻尿加劇。因為番茄本身是高鉀食物，再加上常與鹽巴和香料同時食用，對膀胱是雙重刺激。

國外1項發表於《Journal of Urology》的研究指出，高鉀食物如番茄會顯著惡化膀胱不適及頻尿症狀。對膀胱敏感或是腎衰竭避免高鉀的人而言，若要攝取茄紅素改善頻尿不建議直接大量攝取番茄，更不要攝取番茄醬料類，選擇「低磷鉀茄紅素」較為安全。

第4名 檸檬、柳橙等柑橘類水果

洪永祥說，這類水果雖富含維生素C，但酸性會刺激自律神經性統，降低膀胱耐受性，使尿急現象加劇。有些患者說，只要喝1杯柳橙汁，頻尿症狀就會立刻惡化。美國國家腎臟基金會也建議，膀胱過動症患者在晚餐或睡前應避免攝取過多柑橘類飲品。

洪永祥診所院長洪永祥表示，柑橘類水果的酸性特質會刺激自律神經性統，加劇尿急反應；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥表示，柑橘類水果的酸性特質會刺激自律神經性統，加劇尿急反應；示意圖。（圖取自freepik）

第5名 咖啡

洪永祥表示，咖啡因是強力的膀胱刺激物之一，除了增加尿液生成，還會直接刺激膀胱逼尿肌，導致頻尿。2002年1項系統性回顧研究顯示，咖啡因與頻尿、急尿之間有高度相關性。頻尿敏感的人，建議選擇低咖啡因或無咖啡因飲品。

第6名 酒精

洪永祥提到，酒精如啤酒、紅酒和威士忌，本身就是天生的利尿劑，會抑制抗利尿激素，使腎臟無法「留住水分」，導致尿量增加。這也是為什麼喝酒後，會發現自己不僅頻頻跑廁所，還越喝越渴。

據《Alcohol Research: Current Reviews》報導指出，酒精攝取會顯著增加尿液排出量，尤其是啤酒。因此，控制飲酒量是降低頻尿的重要方法。

第7名 汽水與含糖碳酸飲料

洪永祥提醒，含糖碳酸飲料含有高糖分、咖啡因和碳酸成分。高糖分會造成滲透性利尿、咖啡因會刺激膀胱、碳酸則會增加膀胱排尿刺激。2015年1項研究表明，含糖飲料與碳酸飲品與女性頻尿、急尿有顯著關聯。頻尿患者應少量享用或改選低糖、無碳酸飲品。

第8名 西瓜與高水分水果

洪永祥指出，西瓜含水量超過90%，對腎臟健康者來說無妨，但若年紀大或膀胱敏感者，很快就會想跑廁所。美國泌尿科協會提醒，高水分水果如西瓜、哈密瓜和葡萄，是常見的「隱形利尿來源」，應注意分配攝取時間，避免短時間內補充大量水分進膀胱，增加頻尿風險。

第9名 巧克力

洪永祥說，巧克力暗藏2個「頻尿陷阱」：咖啡因與可可鹼。巧克力咖啡因雖然含量比咖啡少，但仍具有利尿作用；而可可鹼會刺激膀胱收縮。2010年1項研究顯示，含咖啡因或可可成分的食物，會使女性頻尿與急尿症狀加劇。

第10名 酸辣湯與辣椒類食物

洪永祥分享，辣椒中的辣椒素雖然有助於促進新陳代謝，但也會刺激膀胱壁，讓膀胱變得敏感，進而產生尿意。2017年1項研究指出，辛辣食物會加劇膀胱過動症患者的症狀。

想改善頻尿，洪永祥表示，飲食上可以攝取南瓜籽茄紅素大豆異黃酮鋅與硒等食物與營養素；日常可以做2個動作如下肢上舉下肢泡溫水來改善症狀。

最後，他提醒，頻尿並非小問題，它會影響生活品質與睡眠。雖然大部分人是因為膀胱過動症、攝護腺肥大或骨盆底肌群退化等造成，但還是建議要尋求醫師做正確的診斷，再透過飲食控制改善症狀。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

