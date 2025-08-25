健康網》經過日光浴的香菇 營養師：對骨骼健康大加分

營養師老辜表示，香菇不僅富含膳食纖維與多種維生素，經日曬乾燥後還含有維生素D₂，攝取對骨骼助益多。（圖取自營養師老辜臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕富含多醣體的香菇因具有獨特香氣，料理時經常被用來提味，增添菜餚風味。營養師老辜發文表示，香菇不僅富含膳食纖維與多種維生素，經日曬乾燥後還含有維生素D₂，攝取對骨骼助益多；至於現代乾燥技術製成的乾香菇，則可保留風味與抗氧化物。建議日常可交替食用新鮮、傳統日曬、現代乾燥等3種香菇，兼顧爽口、維生素D以及抗氧化物等不同需求。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文指出，香菇不僅美味，營養也超豐富。除了多醣體之外，也富含多種維生素與膳食纖維。尤其藉由古老技術日曬乾燥的香菇，可有效促進香菇的麥角固醇在陽光下轉化為維生素D₂，提升維生素D的攝取，對骨骼健康十分有益。另，碳水化合物、蛋白質與纖維含量也都會增加，並保留重要的維生素與香菇多醣（Lentinan）。

請繼續往下閱讀...

老辜表示，日曬乾燥的香菇不僅營養素發生變化，乾燥過程中因梅納反應，也讓香菇表面顏色加深，香氣與鮮味大幅提升，特別是總揮發物以及含硫化合物的含量亦增加，因此這些乾香菇被賦予獨特的鮮味化合物；例如：1-octen-3-ol、benzaldehyde，以及帶有肉香的thiopenes，讓它的口感更豐富、香氣更濃郁。

營養師老辜說，日曬乾燥的香菇不僅營養素發生變化，乾燥過程中因梅納反應，也讓香菇表面顏色加深，香氣與鮮味大幅提升；示意圖。（圖取自freepik）

此外，老辜並提及，如果想增加飲食中維生素D的攝取，經日曬乾燥的香菇可能是不錯的選擇；但若追求整體營養完整性與穩定的品質，特別是抗氧化物與風味的綜合保留，則建議選擇熱風乾燥或冷凍乾燥的香菇。

老辜進一步表示，不論是新鮮、傳統日曬，或是現代乾燥技術的香菇，其實都是很好的食材。建議在日常飲食中，不妨交替使用3種香菇來源。舉例來說，可使用新鮮香菇搭配雞蛋烹調出爽口料理、以乾香菇豐富粽子餡料，或是將它添加於湯品中天然提鮮，滿足爽口、攝取維生素D或抗氧化物等不同需求。

另，老辜特別說明，關於香菇有個小秘密，它其實不是植物，而是真菌；並強調香菇不只是餐桌上的小菜，更是風味與營養的寶庫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法