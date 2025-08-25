限制級
子宮肌瘤「微波消融」又變大 醫師提醒定期回診追蹤
〔記者蘇福男／高雄報導〕一名40歲上班族OL因子宮肌瘤接受「微波消融」超微創手術，子宮肌瘤一度從10公分縮小為8公分，未料3個月後再追蹤檢查，竟又變大到12公分，醫師提醒子宮肌瘤治療後，若未縮小反而變大，即隱含其他病理因素可能性，務必定期回診追蹤，評估是否進一步手術。
高雄秀傳紀念醫院婦產科醫師桂羅利表示，該名OL的子宮肌瘤約為10公分，今年上半年在他院施作「微波消融」超微創手術，一度有縮小到8公分，沒想到3個月後追蹤檢查，竟已變大到12公分，趕緊至高秀婦產科求診。
由於OL希望能保留子宮，桂醫師評估後，決定採取腹腔鏡子宮肌瘤切除手術，目前仍持續追蹤觀察，而切除後的肌瘤經化驗、病理檢查結果顯示，肌瘤介於良性與惡性之間，屬於「邊緣性肌瘤」，代表有癌化機率的潛在風險。
桂羅利說明，微波消融、海扶刀等治療方式，都是優質的非侵入性治療新選擇，能破壞肌瘤組織、縮小腫瘤，但無法取得相關病理切片，因此提醒子宮肌瘤患者，治療後若未縮小反而變大，就有隱含其他病理因素的可能性，務必定期回診追蹤，評估是否需進一步手術。
她強調子宮肌瘤症狀因人而異，小肌瘤較無明顯症狀，若肌瘤過大壓迫子宮內膜或膀胱等處，則可能出現經血量多、貧血、頻尿或腹部腫塊等異常情形，若有相關症狀應提高警覺，盡速就醫諮詢。
