自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子宮肌瘤「微波消融」又變大 醫師提醒定期回診追蹤

2025/08/25 10:53

一名上班族OL子宮肌瘤接受「微波消融」超微創手術，子宮肌瘤一度變小，未料3個月後又變大。（高秀醫院提供）

一名上班族OL子宮肌瘤接受「微波消融」超微創手術，子宮肌瘤一度變小，未料3個月後又變大。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名40歲上班族OL因子宮肌瘤接受「微波消融」超微創手術，子宮肌瘤一度從10公分縮小為8公分，未料3個月後再追蹤檢查，竟又變大到12公分，醫師提醒子宮肌瘤治療後，若未縮小反而變大，即隱含其他病理因素可能性，務必定期回診追蹤，評估是否進一步手術。

高雄秀傳紀念醫院婦產科醫師桂羅利表示，該名OL的子宮肌瘤約為10公分，今年上半年在他院施作「微波消融」超微創手術，一度有縮小到8公分，沒想到3個月後追蹤檢查，竟已變大到12公分，趕緊至高秀婦產科求診。

由於OL希望能保留子宮，桂醫師評估後，決定採取腹腔鏡子宮肌瘤切除手術，目前仍持續追蹤觀察，而切除後的肌瘤經化驗、病理檢查結果顯示，肌瘤介於良性與惡性之間，屬於「邊緣性肌瘤」，代表有癌化機率的潛在風險。

桂羅利說明，微波消融、海扶刀等治療方式，都是優質的非侵入性治療新選擇，能破壞肌瘤組織、縮小腫瘤，但無法取得相關病理切片，因此提醒子宮肌瘤患者，治療後若未縮小反而變大，就有隱含其他病理因素的可能性，務必定期回診追蹤，評估是否需進一步手術。

她強調子宮肌瘤症狀因人而異，小肌瘤較無明顯症狀，若肌瘤過大壓迫子宮內膜或膀胱等處，則可能出現經血量多、貧血、頻尿或腹部腫塊等異常情形，若有相關症狀應提高警覺，盡速就醫諮詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中