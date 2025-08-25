高齡髖部骨折恐引爆家庭危機 骨醫：落實預防醫學來化解

台南骨科診所醫師陳建宏受邀講述高齡骨鬆骨折發生後可能對家庭帶來的衝擊危機。（陳建宏骨科診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕漢銘基督教醫院院長陳志輝與彰基醫院骨鬆主任陳志鎧，於近日邀約10多位醫師擔任「老年骨科解決方案」講座講師，台南骨科醫師陳建宏是基層診所唯一受邀的醫師。他強調，依其門診經驗，高齡骨鬆跌倒骨折，不單是骨頭斷裂的問題，真正的傷害是生活自主權的崩解、家屬照顧壓力升高及長期身體健康不可逆的退化，有可能引爆家庭危機。

陳建宏以「從人性的角度談骨質疏鬆」為題發表，他指在髖部骨折手術前後，患者、家屬常會問「保險有理賠嗎？」患者診治一個階段後，會要求開診斷證明、申請保險理賠。但真正被忽略的是術後臥床時間、復健與後續照護（復健交通、營養支持，甚至心理諮商等周邊花費），照顧者付出的心力與人性的耗損，會將整個家庭拖進深不見底的泥沼中。

許多保單列出的保障內容，難以涵蓋骨折後所需的真實成本。陳建宏舉例說，如髖部骨折者可能需至少3個月無法自行行走、6個月復健甚至長期使用輔具，這段時間誰來照顧？如病人原本獨居，是否由子女或請看護工照料、或入住養護機構？

常見照顧長輩患者過程，兄弟姊妹間為了輪班、誰請假多、誰出錢多等起爭執；夫妻間為了照顧責任，發生情緒摩擦；子女因長期照顧壓力造成職涯中斷與心理折磨。這些情緒與人性衝突，都不是健保或保險能處理的範疇。

陳建宏進一步說，他在門診中嘗試讓每位50歲以上病人，都有機會接觸骨密度檢測，並提供個別化的骨鬆風險評估與治療建議。對於已有骨鬆或骨折病史的患者，設計自費整合套組，結合物理治療指導、營養補充、藥物諮詢與保險規劃建議，主動管理自己的健康。

陳建宏說明，骨鬆是種沉默的疾病，無聲無息削弱骨骼強度，有的患者甚至到骨折後才第一次聽到骨質疏鬆4字、過去從未檢測過骨密度。因為沒有跌倒的老人，可以時時走市場、去公園、陪孫子上下學；沒有骨折的家庭，不必陷入照顧的輪迴，重視預防醫學的社會，可大為減少失能與照護的支出，大家應思考的是「如何讓父母不必被照顧，而不是誰來照顧父母」。

骨科醫師陳建宏為患者看診情形。（資料照，陳建宏骨科診所提供）

