健康 > 心理精神

7旬老婦從忘東忘西轉成疑神疑鬼 竟是失智症作崇

2025/08/25 09:45

嘉南療養院呼籲家屬，多注意長輩可能的失智症狀況，早期診治、協助改善。（嘉南療養院提供）

嘉南療養院呼籲家屬，多注意長輩可能的失智症狀況，早期診治、協助改善。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕75歲的吳姓老婦因記性逐漸衰退，會忘東忘西的，子女誤認只是正常老化，最近卻持續妄想家中物品遭竊，堅信有人闖入，甚至一直要求報警，變成疑神疑鬼，情緒起伏劇烈；被帶至衛生福利部嘉南療養院檢查，竟診斷出失智症合併精神行為症狀。

嘉南療養院高年精神科主任沈正哲強調，記性差不只是老化警訊，也潛藏一些危險因子，家屬要多注意長輩可能的失智症狀況，早期診治、協助改善。

沈正哲說，吳姓老婦2年來記性衰退，最近卻從忘東忘西變成疑神疑鬼，老是要求報警，追查被偷的物品、逮捕闖入的歹徒，情緒起伏劇烈，讓家屬倍感壓力與困擾。

吳姓老婦經沈正哲輔以藥物與非藥物治療後，其妄想明顯減輕，情緒也較穩定，家屬的照顧負擔也大幅下降。

沈正哲指出，失智症並非單純的「記性差」，其危險因子包含女性，以及高血壓、高血糖、高血脂等3高族群，還有教育程度較低、家族病史、頭部外傷或中風等。

常見症狀除了記憶力下降之外，還有語言表達困難、判斷力下降、妄想或幻覺，以及情緒、行為改變等，尤其中精神行為症狀，更是導致家屬照顧壓力與衝突的主因。

沈正哲提到，失智症越早發現、治療，病情越能獲得控制，可延緩惡化，精神行為症狀也能有效改善，建議民眾若發現長輩出現記性衰退、情緒異常或不合理懷疑言行等，應盡早安排醫療、評估。

沈正哲表示，失智症不可怕，及早就醫才是關鍵，給長輩一個被理解、照顧的機會，也讓家屬減少辛苦與無助感。

另外，也會再結合職能治療、心理治療，還有家屬支持團體等資源，協助患者與家屬共同面對疾病挑戰。

