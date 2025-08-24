自由電子報
健康醫療
健康 > 名人健康事

健康網》布魯斯威利患罕見失智症 醫：惡化速度更快

2025/08/24 21:50

好萊塢動作巨星布魯斯．威利（Bruce Willis）患額顳葉失智症，已無法走路或開口說話。（美聯社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢動作巨星布魯斯．威利（Bruce Willis）近況再度引發全球關注！根據其家人最新消息，現年70歲的威利斯健康狀況急遽惡化，已經「無法走路或開口說話」，讓粉絲心碎不已。前美國芝加哥榮民醫院心臟加護病房主任謝安民在臉書專頁「謝醫師開講」上提醒，此病症發病年齡比阿茲海默症更早、速度更快，若家裡中年人出現語言障礙或明顯個性改變，應及早就醫檢查。

威利斯在2022年3月首次被公開診斷患有失語症，隨後情況持續惡化。到了2023年2月，醫師確認他罹患的是額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia, FTD），這是一種影響語言、行為和執行功能的漸進性神經退化疾病。

謝安民指出，與常見的阿茲海默症相比，FTD更常出現在50至65歲族群，發病年齡更早，進展速度也可能更快，因此被視為中壯年族群失智症的重要原因。

若家裡中年人出現語言障礙或明顯個性改變，應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

若家裡中年人出現語言障礙或明顯個性改變，應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

什麼是額顳葉失智症？

FTD患者的症狀取決於病變部位：

●語言障礙：詞彙貧乏、找不到適當的字詞、語意錯誤、文法退化。

●行為問題：個性劇變、缺乏同理心、衝動、判斷力下降，甚至無法執行日常小事（如穿衣、抽菸）。

由於病程初期症狀容易被誤認為精神疾病或中年危機，許多患者延誤治療。更令人遺憾的是，目前尚無針對FTD的有效治癒藥物，醫療僅能進行「症狀管理」，並依靠家屬與照護者的支持。

謝安民提醒，若中年人出現語言障礙或明顯個性改變，應及早就醫檢查，以便及早因應。布魯斯．威利斯的病況，也再次讓世人看見這種罕見卻嚴重的失智症，對患者本人與家屬帶來的沉重挑戰。

