健康網》夏天食物中毒頻傳 易踩4地雷恐拉到脫水

夏日高溫環境下，食物更容易滋生細菌，要注意保存是否新鮮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季炎熱潮濕，食材一旦保存不當，就容易變質滋生細菌，導致腸胃炎案例暴增。營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，除了慎選食材來源，平時更要留意飲食習慣，否則一不小心就可能引發「上吐下瀉」的食安危機；4項飲食地雷包含：空腹吃刺激食材、生食不當保存、生熟食未分開、易脹氣食物。

夏季「腸胃炎地雷食材」曝光

高敏敏指出，以下飲食習慣最容易引爆腸胃不適：

●空腹吃刺激食材：如辛辣食物、偏酸水果、咖啡，會加劇胃酸分泌，導致胃發炎。

●生食不當保存：生魚片、生蠔、生蚵、生蛋拌飯等，在高溫環境下更容易滋生細菌。

●生熟食未分開：建議使用兩副菜刀與砧板，避免交叉污染。

●易脹氣食物：珍奶、汽水、湯圓等，會讓腸胃更加不舒服。

一旦得了腸胃炎怎麼吃？

香蕉含果膠，能幫助止瀉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏強調，腸胃炎患者除了「多補水」以避免電解質失衡，飲食更要清淡、少量多餐，並建議：

1. 止瀉水果：香蕉、蘋果（含果膠，有助改善腹瀉）。

2. 清淡湯品：蛋花湯、清湯麵、粥品。

3. 好消化食物：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾。

4. 低粗纖維蔬菜：嫩葉菜或水分多的瓜類。

高敏敏提醒：「不是只能吃白粥，重點是好消化、清淡飲食，並依腸道狀況調整。」若症狀持續無法改善，出現脫水或電解質失衡（舌苔乾、皮膚乾、頭暈眼花），務必立即就醫。夏天食材保存更要謹慎，食安問題不可輕忽！少碰「地雷食材」，才能避免腸胃炎找上門。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

