自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏天食物中毒頻傳 易踩4地雷恐拉到脫水

2025/08/25 09:39

夏日高溫環境下，食物更容易滋生細菌，要注意保存是否新鮮；圖為情境照。（圖取自freepik）

夏日高溫環境下，食物更容易滋生細菌，要注意保存是否新鮮；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季炎熱潮濕，食材一旦保存不當，就容易變質滋生細菌，導致腸胃炎案例暴增。營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，除了慎選食材來源，平時更要留意飲食習慣，否則一不小心就可能引發「上吐下瀉」的食安危機；4項飲食地雷包含：空腹吃刺激食材、生食不當保存、生熟食未分開、易脹氣食物。

夏季「腸胃炎地雷食材」曝光

高敏敏指出，以下飲食習慣最容易引爆腸胃不適：

●空腹吃刺激食材：如辛辣食物、偏酸水果、咖啡，會加劇胃酸分泌，導致胃發炎。

●生食不當保存：生魚片、生蠔、生蚵、生蛋拌飯等，在高溫環境下更容易滋生細菌。

●生熟食未分開：建議使用兩副菜刀與砧板，避免交叉污染。

●易脹氣食物：珍奶、汽水、湯圓等，會讓腸胃更加不舒服。

一旦得了腸胃炎怎麼吃？

香蕉含果膠，能幫助止瀉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

香蕉含果膠，能幫助止瀉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏強調，腸胃炎患者除了「多補水」以避免電解質失衡，飲食更要清淡、少量多餐，並建議：

1. 止瀉水果：香蕉、蘋果（含果膠，有助改善腹瀉）。

2. 清淡湯品：蛋花湯、清湯麵、粥品。

3. 好消化食物：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾。

4. 低粗纖維蔬菜：嫩葉菜或水分多的瓜類。

高敏敏提醒：「不是只能吃白粥，重點是好消化、清淡飲食，並依腸道狀況調整。」若症狀持續無法改善，出現脫水或電解質失衡（舌苔乾、皮膚乾、頭暈眼花），務必立即就醫。夏天食材保存更要謹慎，食安問題不可輕忽！少碰「地雷食材」，才能避免腸胃炎找上門。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中