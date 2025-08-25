自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減肥竟能救「男人味」？最新研究：比補雄性素還有效

2025/08/25 12:55

研究顯示，男性減重能大幅提升雄性素，讓人更Man；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為減肥只是為了外表？其實，瘦下來還能讓男人更「man」！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，義大利最新研究顯示：減重藥物搭配飲食與運動控制，不僅能甩掉啤酒肚，還能大幅提升雄性素，效果甚至比直接補充雄性素還好。

研究的實驗分組

研究團隊找來83位中年肥胖男性，這些人都有雄性素低下與性功能障礙問題。接著分成3組，進行為期8週的治療：

●A組：減重藥物+飲食與運動。

●B組：單純飲食與運動。

●C組：補充雄性素+飲食與運動。

研究將受試者依減重藥物、飲食與運動、補充雄性素分成3組；圖為情境照。（圖取自freepik）

數據結果超驚人

研究發現，A組表現全面勝出：

●體重平均減少8.1%（C組僅3%）。

●體脂率降低7.7%。

●雄性素濃度提升128%（C組反而因副作用導致雌激素上升）。

●腰圍縮小、肌肉量增加。

●連情緒性暴食行為也改善67%。

為什麼減肥能救雄性素？

●腹部脂肪會把雄性素轉換成雌激素，導致「男性荷爾蒙失衡」。

●肥胖引發的胰島素阻抗，會干擾大腦與睪丸的訊號傳遞，讓雄性素更低。

王思恒直言「減肥治百病，絕對不是玩笑！」維持健康體重不僅能讓人變帥變美，還能延年益壽、避免老後長照，甚至「重振男性雄風」，不必每天為身體小毛病煩惱。想當更健康、更有魅力的男人？或許答案不是補雄性素，而是先把體重減下來！

