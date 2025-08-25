限制級
健康網》減肥竟能救「男人味」？最新研究：比補雄性素還有效
〔健康頻道／綜合報導〕你以為減肥只是為了外表？其實，瘦下來還能讓男人更「man」！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，義大利最新研究顯示：減重藥物搭配飲食與運動控制，不僅能甩掉啤酒肚，還能大幅提升雄性素，效果甚至比直接補充雄性素還好。
研究的實驗分組
研究團隊找來83位中年肥胖男性，這些人都有雄性素低下與性功能障礙問題。接著分成3組，進行為期8週的治療：
●A組：減重藥物+飲食與運動。
●B組：單純飲食與運動。
●C組：補充雄性素+飲食與運動。
數據結果超驚人
研究發現，A組表現全面勝出：
●體重平均減少8.1%（C組僅3%）。
●體脂率降低7.7%。
●雄性素濃度提升128%（C組反而因副作用導致雌激素上升）。
●腰圍縮小、肌肉量增加。
●連情緒性暴食行為也改善67%。
為什麼減肥能救雄性素？
●腹部脂肪會把雄性素轉換成雌激素，導致「男性荷爾蒙失衡」。
●肥胖引發的胰島素阻抗，會干擾大腦與睪丸的訊號傳遞，讓雄性素更低。
王思恒直言「減肥治百病，絕對不是玩笑！」維持健康體重不僅能讓人變帥變美，還能延年益壽、避免老後長照，甚至「重振男性雄風」，不必每天為身體小毛病煩惱。想當更健康、更有魅力的男人？或許答案不是補雄性素，而是先把體重減下來！
