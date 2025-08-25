健康網》香蕉舒緩、蓮子安神！吃5食物一覺到天明

香蕉富含鎂，能舒緩焦慮、幫助睡眠；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「休息是為了走更長遠的路！」但許多人卻被失眠、淺眠困擾，睡不好不僅隔天精神不濟，還會影響情緒與工作效率。合佗中醫診所中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」上分享，想要睡得香、做美夢，從習慣與飲食著手就能改善，5項助好眠食物包含蓮子、牛奶、香蕉、黑芝麻、紫菜。

入睡更容易5習慣

●遵循固定睡眠時間，盡量避免熬夜。

●保持心情平靜，避免睡前煩惱過多。

●避免睡前吃宵夜、喝濃茶或咖啡。

●睡前少用手機與電腦，別把電子產品放在床邊。

●洗熱水澡或泡腳，也能幫助放鬆。

紫菜、黑芝麻也對睡眠有加分效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

5項助好眠食物

●蓮子：寧心安神，適合心煩、心悸與腸胃不適所引起的失眠。

●牛奶：含鈣與色胺酸，有助穩定情緒、安定神經，睡前一杯熱牛奶可幫助入眠。

●香蕉：富含鎂，能舒緩焦慮、幫助睡眠，但不宜過量，以免脹氣。

另外，黑芝麻、紫菜等食材也對睡眠有加分效果。

安神按摩2穴位

●內關穴：位於手腕橫紋中點往上三指寬處，按摩可安神、助眠。

●太衝穴：位於第一與第二腳趾骨交接凹陷處，能舒緩緊張、幫助入睡。

醫師提醒，當睡眠品質改善後，情緒也會更加穩定，不再容易低落或易怒。精神好、效率高，生活也會變得事半功倍。想要夜夜好眠？從今天開始，調整作息＋聰明吃，搭配簡單穴道按摩，讓你一覺到天亮！

