自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》香蕉舒緩、蓮子安神！吃5食物一覺到天明

2025/08/25 17:19

香蕉富含鎂，能舒緩焦慮、幫助睡眠；圖為示意圖。（圖取自freepik）

香蕉富含鎂，能舒緩焦慮、幫助睡眠；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「休息是為了走更長遠的路！」但許多人卻被失眠、淺眠困擾，睡不好不僅隔天精神不濟，還會影響情緒與工作效率。合佗中醫診所中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」上分享，想要睡得香、做美夢，從習慣與飲食著手就能改善，5項助好眠食物包含蓮子、牛奶、香蕉、黑芝麻、紫菜。

入睡更容易5習慣

●遵循固定睡眠時間，盡量避免熬夜。

●保持心情平靜，避免睡前煩惱過多。

●避免睡前吃宵夜、喝濃茶或咖啡。

●睡前少用手機與電腦，別把電子產品放在床邊。

●洗熱水澡或泡腳，也能幫助放鬆。

紫菜、黑芝麻也對睡眠有加分效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紫菜、黑芝麻也對睡眠有加分效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

5項助好眠食物

●蓮子：寧心安神，適合心煩、心悸與腸胃不適所引起的失眠。

●牛奶：含鈣與色胺酸，有助穩定情緒、安定神經，睡前一杯熱牛奶可幫助入眠。

●香蕉：富含鎂，能舒緩焦慮、幫助睡眠，但不宜過量，以免脹氣。

另外，黑芝麻、紫菜等食材也對睡眠有加分效果。

安神按摩2穴位

●內關穴：位於手腕橫紋中點往上三指寬處，按摩可安神、助眠。

●太衝穴：位於第一與第二腳趾骨交接凹陷處，能舒緩緊張、幫助入睡。

醫師提醒，當睡眠品質改善後，情緒也會更加穩定，不再容易低落或易怒。精神好、效率高，生活也會變得事半功倍。想要夜夜好眠？從今天開始，調整作息＋聰明吃，搭配簡單穴道按摩，讓你一覺到天亮！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中