健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》七夕激情下當心鬧出「人」命 醫教3時段設防

2025/08/28 13:10

顧家醫療總院長顧芳瑜分享安全性行為事前、事中、事後要注意的重點；圖為情境照。（圖取自freepik）

顧家醫療總院長顧芳瑜分享安全性行為事前、事中、事後要注意的重點；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕七夕情人節（8/29）將至，男女雙方若因一時衝動、安全措施沒做好，恐怕會鬧出人命。因此，顧家醫療總院長顧芳瑜在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」整理了「事前、事中、事後」的防護小知識，幫助民眾自我保護。

事前規律服用PrEP防護

顧芳瑜指出，愛愛想要安心，平常就要先做好準備。除了施打HPV疫苗，規律服用PrEP（暴露前預防性投藥）也是一個很強大的防護罩，防護力高達9成以上。

顧芳瑜表示，PrEP有「每日服用（daily taken）」或「隨需求使用（on-demand）」2種方式，能夠幫助體內維持足夠藥物濃度，降低愛滋病毒（HIV）感染風險。不過，他也提醒，藥物用法有一定限制，服用之前務必要先諮詢專業醫師。

事中全程正確戴套

顧芳瑜強調，事前做好保護不夠，激情四射的當下也要注意，再激情也不能忘記「全程正確使用保險套」。

他說，此舉不僅能防範愛滋病毒找上門，也能避免大多數性病與泌尿道感染。而其他小細節也不可忽略，像是觀察對象的GG或是身體健康狀態也同樣重要。

事後掌握3天黃金期補救

顧芳瑜分享，若因一時意亂情迷沒做好安全措施也別慌！可以把握「72小時黃金期」，找醫師評估是否需要使用PEP（暴露後預防性投藥），並在服藥後的1-3個月進行性病篩檢，就能有效降低感染風險。

他提醒，PrEP、PEP只能防愛滋病毒，並無法防所有性病。建議還是要定期進行性病篩檢、乖乖吃藥，再搭配保險套，才能真正愛的安心，並持續守護自己與另一半的「性」福。

顧家醫療總院長顧芳瑜強調，PrEP、PEP無法防範所有性病,還是要定期進行性病篩檢、服藥、戴保險套；圖為情境照。（圖取自freepik）

顧家醫療總院長顧芳瑜強調，PrEP、PEP無法防範所有性病，還是要定期進行性病篩檢、服藥、戴保險套；圖為情境照。（圖取自freepik）

另外，有些人認為「無套外射」不會懷孕，戴套非必要，其實不然。顧芳瑜直言，這種人就只是想騙女生同意無套性行為。因為男性在來回抽插過程中，前列腺液、儲精囊分泌物等液體會流出，就算他可以忍住、順利拔出來射在外面，也有4％的懷孕機率。

若女生想要多保護自己一點，他提到，可以選擇吃避孕藥裝子宮內避孕器皮下藥物注射等3個避孕方法。

那麼，就有人好奇，男女生不同避孕方法的懷孕機率相差多少？對此，他列出以下4種常見的避孕方式及1年內懷孕機率：

●男生正確使用保險套：2%。

●男生進行結紮手術：0.1%。

●女生戴保險套：顧芳瑜指出，有種保險套是讓女生放在陰道裡的，不過因為使用上較為繁複，也不好放進去，效果不好，因此很少人用。

●性交中斷法（控射）：忍住、拔出來，射在外面，但就算超級精準，也有4％的懷孕機率。

