健康 > 心理精神

健康網》祖父母節最怕情緒引爆 諮商師：非修養不足

2025/08/24 15:02

三代同堂時，孫子輩最清楚，父母與祖父母間的微妙關係。諮商心理師陳志恆表示，中壯年族群少一點自責，提醒自己，天天都可過祖父母節；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

三代同堂時，孫子輩最清楚，父母與祖父母間的微妙關係。諮商心理師陳志恆表示，中壯年族群少一點自責，提醒自己，天天都可過祖父母節；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8月24日是祖父母節，三代同堂聚首的好日子，也是「三明治世代」的中壯年族群，面對上有長輩、下有幼小，最易引爆情緒的時光，諮商心理師陳志恆在臨床上發現，只要祖父母的一句話，就像尖針扎進中壯年族群最敏感的地方，情緒卻瞬間被點燃。

陳志恆在臉書專頁「陳志恆諮商心理師」分享，孫子輩們最了解三代同堂時，父母與祖父母相處，常常一觸即發。陳志恆說，中壯年族群都已是個成熟的大人，能冷靜處理職場挑戰，遇到朋友的批評，也能一笑置之。但只要祖父母的話不入耳，立刻擺出臉譜，氣氛降至冰點。

最常見的場景，就是祖父母一句話，父母親心跳加速、臉紅耳熱，還沒經過大腦思考，不耐煩的話語就脫口而出。陳志恆認為，並非中壯年族群修養不足。他從專業角度剖析，是彼此關係的獨特重量之故。以下是針對中壯年族群的分析：

4個面向 剖析親子關係

●童年的印記、未癒的傷口：
父母親小時候，對祖父母的每一次責備、比較或否定，都深深刻在心裡。多年累積的痕跡，就像暗藏在體內的舊傷，一旦被觸碰，便隱隱作痛。所以，即使祖父母只是隨口提醒，他們的反應卻比外人想像得更激烈。對別人來說是評論，對父母而言卻是「歷史重演」。

●因為在乎，所以受傷：
父母即使已經獨立、有成就，心底仍渴望祖父母的理解與認同，並讓他們感到驕傲。於是對朋友的批評，可以笑笑帶過；但祖父母的否定，卻像全盤推翻了自己。正因為期待太深，失落也特別重；這樣的痛，是來自於關係的重量。

●在慣性的劇本裡，老戲重演：
家庭互動常年如同一齣反覆上演的戲碼：祖父母用嘮叨、擔心、批評表達愛，父母則用防衛、沉默、反擊來回應。即使父母早已長大，回到祖父母身邊，仍會不自覺地自動入戲，腦袋還沒反應，身體就先緊繃。於是，舊劇本一次次重演，誰也跳脫不了。

●焦慮的投射與拉扯：
很多時候，祖父母的嘮叨並不是針對父母，而是來自他們自己的不安。他們怕失控，用嘮叨安撫自己；他們的人生有遺憾，希望孩子幫他們圓夢；他們內心匱乏不安，化為過度擔心與干涉。而子女卻是承受者：一方面想忠於自己，一方面又想讓祖父母安心。這種矛盾最容易轉化成焦慮與衝突。每一次回嘴，其實都是在說著：「請你看見我，但不要控制我」。

少一點自責，並提醒中壯年族群：
1.不是討厭父母，而是童年的印記；
2.不是修養不足，而是因為你在乎；
3.不是性格缺陷，而是家庭模式的慣性。

陳志恆要中壯年族群真正的成熟，不是要求祖父母徹底改變，而是當情緒可能被觸發時，對自己說：「這是舊模式在運轉，但我可以選擇，不被捲進去。」

