長者不孤單！跨宗教共守護 衛福部推關懷據點助社會參與

〔記者黃宜靜／台北報導〕台灣已邁入超高齡社會，社會孤獨問題日益嚴峻，天主教單國璽基金會與國際佛光會中華總會共同主辦「獨處不孤獨」論壇，今（24）日在台大集思館國際會議廳登場；衛生福利部社會及家庭署副署長張美美表示，民間團體結合社福、醫療及宗教等各方力量，加上政策上推動獨居老人關懷計畫、社區關懷據點及緊急救援系統等，共造長者「安心不孤單」社會支持網絡。

張美美表示，台灣今年邁入超高齡社會，衛福部111年老人生活狀況調查顯示，約有1/3的65歲以上長者選擇獨居或僅與配偶同住，因此「獨處不孤獨」是社家署、衛福部在國家政策制定上重要的一環。

張美美說明，在政策上，推動獨居老人關懷計畫，也設立超過5000處社區關懷據點，透過共餐、活動參與等方式，增加長者社會參與；不僅如此，政府藉由緊急救援系統，掌握長者健康與安全狀況等。此外，民間團體結合社福、醫療及宗教等各方力量，共同打造讓長者安心不孤單的社會支持網絡。

國際佛光會中華總會代表滿謙法師指出，孤獨不僅是長者的人生處境，更是全社會必須共同面對的重要課題。宗教的使命不僅在於安慰人心，更在於把慈悲化為具體行動，透過社區關懷與公益合作，凝聚社會與跨宗教的力量。

天主教單國璽基金會董事長劉振忠指出，台灣2300多萬人口中，65歲以上人口已逾20％，出生率比死亡率低，因此更要重視相關問題；基金會在台北市政府社會局委託支持下，於萬華區辦理「璽樂社區照顧關懷據點」，並串連基金會兒少服務，推動「大小筆友」計畫，讓長者與原鄉學童書信交流，建立跨世代連結。

台灣大學心理學系教授張玉玲以「超高齡社會孤獨的探討」為題，剖析孤獨對長者健康的影響。她說明，孤獨是連結需求未被滿足的訊號，其與健康、心理等息息相關，可能使得失智、憂鬱，甚至死亡風險等增加。

張玉玲建議，透過社交網絡擴展、關係品質提升、社會角色參與（擔任志工、參與社團或宗教等）、情緒自我調節、學習等，學習社交健身、將正向獨處轉化為力量。

