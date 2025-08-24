自由電子報
健康 > 心理精神

失眠元凶找到了？ 逾40萬人研究證實：禍首在腸道

2025/08/24 12:39

最新一項針對超過40萬人的大規模研究，首度證實腸道菌的組成與失眠風險之間，存在明確因果關係；示意圖。（取自Freepik）

最新一項針對超過40萬人的大規模研究，首度證實腸道菌的組成與失眠風險之間，存在明確因果關係；示意圖。（取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《Science Alert》報導，根據發表於《普通精神病學》（General Psychiatry）期刊的最新研究，科學家們在一項針對超過40萬人的大規模研究中，發現驚人證據，證實腸道菌的組成，與失眠風險之間存在著明確的因果關係，某些特定菌種甚至是導致夜不成眠的元凶之一。

這項由中國南京醫科大學與美國學者共同領導的研究指出，人體消化系統中的微生物群，可能在一定程度上決定了一個人是否容易失眠。更重要的是，這種關聯似乎是雙向的：睡眠品質不佳會破壞腸道菌的平衡，反過來又加劇失眠，形成一個難以擺脫的惡性循環。

基因分析揪元凶 特定細菌增失眠風險

由精神病學家施上雲領導的團隊，採用了一種名為「孟德爾隨機化」（Mendelian randomization）的統計方法。此方法透過分析在出生時就已確定、不受後天生活方式影響的基因變異，來判斷2個因素之間是否存在真實的因果聯繫，而非僅僅是相關。

在分析了超過40萬名歐洲裔人士的基因與健康數據後，研究人員發現了數個明確的因果關聯。證據最強烈地指向，一種名為「無害梭狀芽孢桿菌」（Clostridium innocuum）的菌群，與較高的失眠風險存在正向因果關係。研究人員總共鑑定出14種會增加失眠風險的細菌，以及8種似乎能降低風險的細菌。

科學家已知「腸腦軸線」（gut-brain axis）是雙向溝通的，過去研究已證實其與壓力、神經退化性疾病等有關。研究人員推測，某些腸道菌所啟動或抑制的化學反應，可能是影響睡眠的關鍵。

儘管研究仍處於早期階段，但此發現為未來的失眠治療開闢了全新道路，未來或許能透過益生菌（probiotics）、益生元（prebiotics）甚至是「糞便移植」（poop transplants）等方式，來調整腸道菌群，從而改善睡眠品質。

