健康網》櫛瓜高纖又護心 可做地中海風味的燉菜、炸丸子

農糧署分享，櫛瓜除了乾煎、蒸煮，也能燉菜、烘烤做餅，這樣不僅能嘗到不同風味，還能攝取到其中豐富的營養素；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕櫛瓜是近年來很夯的減重食材，在台灣多以乾煎方式烹煮，而在地中海區域，更有燉煮、烘烤等多種不同的料理方式。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享歐美國家的櫛瓜料理，如燉菜、烤餅、炸丸子。既能嘗到不同風味，也能攝取到其中豐富的營養素，如膳食纖維、鉀、維生素C與A、B群等。

農糧署指出，櫛瓜又稱夏南瓜，是美洲南瓜的一種，原產於北美洲西南部至墨西哥灣沿岸，後陸續傳入歐洲及亞洲。有別於臺灣以乾煎或快炒為主的料理方式，歐洲發展出燉菜、煎餅、烘烤及炸花苞等多元料理，展現豐富多變好風味。

請繼續往下閱讀...

歐美櫛瓜料理

●法國櫛瓜燉菜：與茄子、番茄一同切片，搭配洋蔥、大蒜及香料熬煮的醬汁，可一次拌炒，或層疊後低溫烘烤，美味又好拍。

●墨西哥櫛瓜烤餅：切碎後混合玉米、起司及香料，夾入烘烤酥脆的餅皮脆口柔軟兼具，層次豐富。

●希臘櫛瓜炸丸子：刨絲後混合馬鈴薯泥（或雞腿絞肉）及香料，油炸至外層香酥、內層多汁，可搭配酸奶醬、優格或沙拉。

營養師廖欣儀分享，櫛瓜美味之餘，更含有豐富的營養素，如幫助消化的膳食纖維、調控血壓的鉀、增強抵抗力的維生素C與A、幫助代謝的B群等，對身體健康大有益處：

●膳食纖維：幫助腸道蠕動，促進消化。

●鉀：有助調節血壓，對心血管健康有益。

●維生素C與A：抗氧化、增強免疫力。

●葉酸與維生素B群：對代謝與細胞修復也有幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法