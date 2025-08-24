癌友別擔心！ 癌藥基金估明年有70-80億可用

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，預估明年癌藥基金仍有70億至80億元可用。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院近日拍板明年度總預算案，其中，癌症新藥基金挹注50億元，與今年相同規模，病友團體憂心，未見成長恐影響藥品納入給付速度。對此，健保署表示，癌藥基金今年預估約支用20億元，剩餘未用部分加上明年新編的50億元，預估仍有70億至80億元可用。

賴政府曾承諾癌藥基金將於3年內逐步達到百億規模，而明年是成立癌藥基金後的第2年，行政院編列挹注50億元，病友團體憂心，因為明年額度也要扣掉今年已給付新藥的費用，預計可再納新藥的空間將受限，恐影響病友用藥速度。

請繼續往下閱讀...

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保癌症新藥收載前，均會透過醫療科技評估及專家會議，接軌國際指引，並積極議價為癌症新藥基金看緊荷包的每一分錢，且新預算會疊加前一年未用完的部分，逐步累積達百億規模，請病友們放心。

黃育文指出，以實際狀況而言，今年預估約支用20億元，剩下預算會留在癌藥基金中，加上明年持續編列50億元預算，預估仍約有70億至80億元預算可作為未來新藥收載使用。

黃育文強調，健保署已於今年2月25日公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，於暫時性支付期間，經蒐集相關資料後，再提報藥品共同擬訂會議決定是否納入常規健保給付，並搭配前瞻式預算機制，編列足夠總額新藥預算，以提升癌症新藥可及性及減輕民眾癌症治療負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法