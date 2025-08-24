｢長照10年計畫3.0」第1階9/1上路 竹縣盤點各項資源支應無虞

｢長照10年計畫3.0」第1階下個月上路，新竹縣盤點各項資源，確認支應無虞。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕｢長照10年計畫3.0」第1階段9月1日啟動，將放寬外籍看護家庭使用社區式服務、擴大社區式交通接送範圍、調高營養照護給付並放寬居家喘息服務內容，新竹縣盤點現有1萬9411人長照人口，全年照顧預算14億多，日照和家托機構至少有30家供使用，長照涵蓋率約8成，已準備好配合最新政策上路，有需求者可多使用。

縣府表示，「長照10年計畫3.0」分9月1日、明年元旦、以及明年7月1日3階上路，即將起跑的第1階段首先就是放寬聘請外籍看護家庭被照顧者可使用的日間照顧和家庭托顧服務等社區式照顧服務。

再來就是擴大長照社區式交通接送服務對象與補助金額，除新增身心障礙者接送到身心障礙日照單位。另，社區式交通接送服務原本單趟支付價格100元，屆時調整加碼到115元。

第3點則調高營養照護的給付額度並調整次數，也就是有營養照護需求的個案，媒合營養師到宅給予營養照護服務由原先4次4000元，調整為3次4500元。

最後放寬居家喘息服務的使用空間。原本居服員跟被照顧者的活動空間只限於家中，調整後可在安全情況下到社區中庭或鄰近公園等戶外場域散步、運動，放寬了照顧者可以獲得的喘息服務空間。

至於明年元旦啟動的第2階段則將把年輕型失智症者、急性後期整合照護計畫對象也納入長照給付。明年7月以後將提供每3年6萬元租賃智慧科技輔具的額度，提升失能者的自主生活能力並減輕照顧負擔。

｢長照10年計畫3.0」第1階段9月1日啟動，新竹縣盤點各項資源，長照涵蓋率約8成，已準備好配合最新政策上路。（記者黃美珠攝）

