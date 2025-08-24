自由電子報
健康網》天天「尻」致腎虧、不舉？ 醫：因人而異

2025/08/24 21:20

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，醫學上對自慰次數並沒有一定標準，只要不影響到日常生活與健康即可；情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，醫學上對自慰次數並沒有一定標準，只要不影響到日常生活與健康即可；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到有人說「手槍打太多會腎虧、不舉」，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，事實上，中醫學中並無「腎虧」一詞，正確的說法應是腎虛，而腎虛可能影響性功能、造成不舉，但並不是唯一原因。此外，醫學上對自慰次數並沒有一定標準，頻率也因人而異，一天一次或一週數次都是正常的，只要不影響到日常生活與健康即可。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，雖然不至於像傳聞中的「腎虧、不舉」，但頻率過高可能會出現以下情況：

●勃起困難與性慾降低：自慰次數過於頻繁，導致大腦對性刺激的敏感度下降。

●射精量減少：頻繁自慰可能導致愉悅感下降，也使體內精液量暫時減少、射精量也降低。

●下腹部疼痛：自慰過程中若肌肉拉傷或過度刺激，會造成輕微疼痛，通常休息一下可自行緩解。

●錯誤自慰方式：習慣藉由外物擠壓或特殊方式摩擦，在真正性行為時可能影響表現。

陳鈺昕說，常見的不舉、早洩的性功能障礙，通常不是因為手槍打太多，而是以下原因：

●慢性疾病：勃起主要跟血管功能有關，因此三高、糖尿病、神經系統問題皆可能影響。

●心理壓力：工作壓力、經驗不足或過去創傷，讓人感到焦慮、憂鬱，都會影響行房表現。

●藥物因素：服用特殊藥物，如降血壓藥、抗憂鬱劑等，這類藥物的副作用恐影響勃起功能。

●荷爾蒙失調：體內激素紊亂，如甲狀腺功能亢進、睪固酮水平異常等，都會影響性功能。

●泌尿系統問題：若本身有尿道炎、攝護腺發炎等泌尿系統疾病，也會連帶影響射精。

