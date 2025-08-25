自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃素≠膽固醇低 醫揭4種吃法很重要

2025/08/25 09:22

麵包、甜點常加入椰子油、棕櫚油等飽和脂肪含量較高，西園醫院婦產科醫師邱筱宸建議少吃點；示意圖。（圖取自freepik）

麵包、甜點常加入椰子油、棕櫚油等飽和脂肪含量較高，西園醫院婦產科醫師邱筱宸建議少吃點；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒吃肉，膽固醇為何會高？西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，如果有家族性高膽固醇血症（也就是天生的體質）、甲狀腺功能低下、或是肝臟代謝異常等問題，即使沒有從食物大量攝取，膽固醇也容易偏高。

邱筱宸在臉書專頁分享，指出這些「蔬食中的陷阱」，雖然沒有動物性成分，若素食中的飽和脂肪或反式脂肪比例高，一樣會使低密度膽固醇（LDL-C）升高。尤其是加工素食，還是少吃一點，她認為，這類食品往往隱藏過多油脂。

這些食物要少吃為妙 別讓膽固醇飆高

●椰子油、棕櫚油等飽和脂肪含量高（常添加在一些麵包、點心、餅乾中），應該要避免。

●加工素食（素肉、精緻糕點等）：可能含工業反式脂肪（部分氫化油）或隱藏過多油脂。

●油炸、低纖維：即便是素食，只要高飽和脂肪+低纖維，一樣可能讓LDL-C居高不下。

不過，單靠忌口，邱筱宸認為，還是很不到位。她分享4類吃法，靠著這些「天然小幫手」來逆轉一下。

天然小幫手多攝取 用食療逆轉勝

●高黏稠可溶性纖維（如燕麥β-glucan）：在腸道裡會形成一層膠狀物質，能幫忙把膽汁酸「黏」走，迫使肝臟必須消耗更多膽固醇來重新製造膽汁酸，血液裡的LDL-C也就慢慢降下來。
研究證實，每天大約3克以上的燕麥β-glucan，就能有效讓LDL-C和總膽固醇下降，算是很實用、也容易達成的飲食策略。

●植物固醇（phytosterol）：它的結構和膽固醇很像，進到腸道後會跟膽固醇「搶位置」，結果膽固醇就比較難被吸收。
堅果、豆類、全穀類都是含有豐富植物固醇的食物。
研究發現每日約2公克植物固醇可平均降低LDL-C約8-10%，對心血管有潛在保護作用。

●以不飽和脂肪取代飽和脂肪：很多人以為「少油」就好，但其實油的種類更重要。
橄欖油、菜籽油、核桃、杏仁、酪梨裡的單元或多元不飽和脂肪，就能幫助肝臟更有效率地清除LDL-C，還能讓HDL-C功能更好。

●大豆蛋白：像豆漿、豆腐、毛豆這些食材，不只是蛋白質來源，還能促進血液裡的膽固醇被清除掉。

