健康網》查埔人戒糖或減糖 5大好處重整雄風

懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，無糖飲料與減糖飲食不只幫助控制體重，還能守護男性的攝護腺與性功能；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前「無糖飲料免徵貨物稅法案」通過，明定無添加糖飲品可免徵貨物稅，開始陸續有無糖飲料降價；對此，懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，其實對男性朋友來說，平日無糖飲料與減糖飲食不只幫助控制體重，還能守護男性的攝護腺與性功能，甚至減少包皮炎、泌尿道感染、尿路結石。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，現代男性常因飲食過甜，導致肥胖、代謝症候群，進而影響泌尿與性功能，降低糖分飲食，不只是預防肥胖，更是男性的「攝護腺守護神」與「性功能、及泌尿健康保養秘訣」，建議選擇無糖茶、黑咖啡、氣泡水取代含糖飲料；多吃蔬菜、水果，避免加工糖；搭配運動，維持理想體重。

降低糖分飲食的5大好處

●攝護腺健康：高糖飲食與代謝症候群有關，而代謝症候群會增加攝護腺肥大的風險。少糖飲食能減少攝護腺肥大的可能。

●對性功能的保護：高血糖會損害血管內皮功能，影響陰莖血流，導致勃起功能障礙。控制糖分可以改善勃起功能。

●降低尿路結石風險：高糖攝取會增加尿鈣、尿草酸排出，提升結石風險。少糖飲食可以減少結石生成。

●預防包皮發炎：高血糖會增加細菌與念珠菌感染的風險，引發包皮發炎。很多來割包皮的成人病患，一大部分是因為血糖過高造成的，控制糖分等於減少感染機會。

●泌尿道整體健康：高糖飲食與肥胖、胰島素阻抗相關，會增加下泌尿道症狀（LUTS）。低糖飲食能改善排尿，讓其更順暢。

