健康網》1週吃2顆雞蛋 助預防阿茲海默症

〔健康頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，幫助高齡者遠離阿茲海默症，或是青壯年降低罹患阿茲海默症的風險，已是當務之急。有研究發現雞蛋內的膽鹼能夠協助降低阿茲海默症發生率，只要1週吃1顆雞蛋，就有效果。

一篇在《營養學》（The Journal of Nutrition）期刊發表的研究顯示，平均81歲高齡者中，每週吃2顆以上雞蛋者，罹患阿茲海默症的機會偏低。雞蛋富含膽鹼以及Omega-3脂肪酸等能夠保護大腦的營養素。

來自美國伊利諾州芝加哥拉什大學醫學中心拉什阿茲海默症中心、以及塔夫茨大學弗里德曼營養科學與政策學院等地的研究團隊提到，雞蛋富含多項與大腦健康有益的營養素，例如膽鹼、葉黃素與Omega-3脂肪酸等。其中膽鹼是神經傳導物質的前身，且是磷脂質的成分之一；膽鹼對於神經保護的功效已獲證實，膽鹼的攝取量可對大腦發生保護效應，降低約39%風險，而食用雞蛋能有效補充膽鹼。

研究邀請1024名老年人，平均為81歲，追蹤時間長達7年。研究發現其中280人罹患阿茲海默症。隨後更發現若每週攝取1顆以上的雞蛋，罹患阿茲海默症的風險比很少吃或完全不吃者明顯降低，風險下降幅度約為47%。

另外，研究更進一步分析578名往生者的腦部解剖結果，發現生前每週吃1顆蛋的人，大腦中與阿茲海默症的相關病變（例如tau蛋白或是β-類澱粉蛋白沉積）的發生較少。

