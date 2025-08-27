健康網》36歲前恐罹「雄性禿」 醫：代謝異常也有關

醫師提醒，在36歲前也可能發生早發性雄性禿，通常與代謝症候群有關。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕「雄性禿」向來是不少男性心中的痛與最大的恐懼，實際上也有非典型的雄性禿。首盛診所院長簡銘成在粉專「首盛診所 - 簡銘成醫師的簡單說髮 - 生髮植髮專家」談到自己遇過一名很年輕的男性，困擾於掉髮；在抽血後意外發現HbA1c醣化血色素偏高，因此指導他使用雄性禿藥物之餘，也請他掛新陳代謝科，認真控制血糖。

簡銘成表示，會遇到一些非典型的雄性禿患者，他會建議抽血排除一些雄性禿以外的問題。上週遇到一位年輕男性，家族史有提到媽媽跟舅舅也都掉髮情形。剛進診間，掉髮的區域也都蠻符合雄性禿的樣子，但是後腦區域，卻也都是一片稀疏，在解釋完雄性禿後，建議他抽血。抽血結果發現，HbA1c醣化血色素居然11.5，除了告訴他如何使用雄性禿藥物，還是請他一定要去新陳代謝科好好控制血糖。

雄性禿與代謝症候群有關 飲食控制與運動能有效降低

簡銘成引用一篇涵蓋19篇研究、共2,531名受試者的統合分析發現，雄性禿患者罹患代謝症候群的風險約為一般人的3.46倍。特別是女性、年輕即發病（36歲前）、以及非白人族群，風險更高。此外，雄性禿患者在多項代謝指標上表現較差，包括：體重指數（BMI）較高、腰圍較粗、三酸甘油酯偏高、好膽固醇（HDL-C）偏低、血糖及血壓也較高 。

為何掉髮會與代謝異常有關？簡銘成表示，目前推測可能與荷爾蒙失衡、胰島素阻抗、脂質代謝異常等共同機制有關。例如，DHT除了影響毛囊，也可能促進血管平滑肌增生，進而導致高血壓；而胰島素阻抗則會加速DHT在毛囊局部的生成，加重掉髮。

簡銘成表示，若有雄性禿，尤其是早發型或女性患者，建議不僅要注意頭髮治療，更應進一步檢查代謝相關指標，如腰圍、血壓、血糖與血脂。及早發現異常，透過飲食控制、規律運動、戒菸及必要時藥物治療，能有效降低心血管疾病與糖尿病風險。提醒，雄性禿有時不只是外觀問題，更可能是身體在提醒您潛在的健康危機。

