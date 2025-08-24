自由電子報
健康網》短影音看太多更難專心 心理師：4招找回耐心

2025/08/24 15:41

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，如果讓小孩長期接觸短影音，會影響知識吸收的深度和廣度。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，如果讓小孩長期接觸短影音，會影響知識吸收的深度和廣度。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕滑手機的時候，有沒有發現自己明明只想看一則短片，結果不知不覺就一路滑下去，半小時、一小時就過去了？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，短影音成了零碎時間最簡單的娛樂，幾乎所有社群平台都在推送。他強調，如果讓小孩長期接觸短影音，會影響知識吸收的深度和廣度，不如試著陪孩子讀故事書、玩桌遊、看一部長篇動畫、引導他們思考。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，這樣的習慣，慢慢影響我們的耐心。你是否還有力氣讀完一篇長文？是否還願意花時間查資料、比較不同觀點再下決定？對孩子來說，差異更明顯。有人依然能沉浸在繪本、故事書裡，但也有人連漫畫都嫌「太長」，翻幾頁就失去興趣。

長期下來，大腦越來越習慣零碎的片段資訊，專注時間變短，思考深度也容易停留在表層。其實，早在流行短影音之前，就有「縮時版電影簡介」、「懶人包文章」，原本設計是讓人快速參考，後來卻漸漸取代了完整的體驗。但更麻煩的是，短影音常常會「包裝」出一個快速又刺激的世界，孩子一旦習慣這種強烈刺激，再回到現實，就更難靜下心來。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新建議，從繪本、故事書開始，陪伴孩子慢慢享受長篇的敘事。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新建議，從繪本、故事書開始，陪伴孩子慢慢享受長篇的敘事。（圖取自freepik）

當然，短影音不是完全不能看，但如果只剩下短影音，孩子吸收知識的廣度與深度都會受影響。甚至還可能模仿裡面誇張或危險的內容，帶來額外風險。

4方法幫助孩子

1.從繪本、故事書開始，陪伴孩子慢慢享受長篇的敘事。

2.桌遊、玩具的說明書，也是練習專注與理解的好機會。

3.看影片時，寧可一起看完整的動畫或電影，而不是十秒鐘就切換的短片。

4.偶爾引導孩子聊聊「你剛剛看了什麼」，讓吸收資訊不只是停留在眼睛，而能進一步思考。

孩子的專注力與思考深度，不會一夕之間養成，也不會馬上消失。父母能做的，就是一步步幫孩子保留「專心」和「耐心」的能力。因為能靜下來思考，才是他們未來面對世界最重要的基礎。

