健康網》出國吃不怕胖訣竅 醫：挑選食物很關鍵

2025/08/24 12:21

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，出國玩不發胖的關鍵在於「挑選食物的能力」；示意圖。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，出國玩不發胖的關鍵在於「挑選食物的能力」；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平常1日3餐，出國玩時恨不得1日5餐，盡可能在有限的時間把當地的特色食物通通品嚐一輪，回國後望著體重機上的數字嘆氣，有沒有出國玩既可以吃、還不怕胖的方法？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，其實關鍵在於「挑選食物的能力」，記得多補充膳食纖維，吃優良蛋白質、避開高熱量炸彈，以及增加活動量。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，每個國家的飲食習慣都不同，是寫不完每一個國家的飲食方法，但以他這次去韓國的經驗為例，他會特別注意以下3件事情：

●努力補充膳食纖維：比如火鍋裡的青菜和菇類，或是餐前的小菜泡菜，甚至超市裡的生菜沙拉都是好選擇。總之一定能找得到蔬菜水果。

●吃優良蛋白質、避開高熱量炸彈：像雞肉、海鮮、豆腐，都是優良的蛋白質來源。至於五花肉、炸物這些高熱量食物，他不會完全不碰，但一定是大家分食、淺嚐即可，享受美味但避免暴食。

●增加活動量：旅遊7天每1天都走1萬步以上，甚至兩萬步！雖然熱量消耗有限，但至少不要光吃而不消耗。而且多走走看看更有旅遊的樂趣。

蔡明劼說，這幾年很多學員跟他分享，以前出國玩都會發胖，但按照這個原則後，發現其實可以兼顧享受在地美食，又不必擔心身材失控，不過如果你旅行目標就是要大吃大喝、盡情享受，那也沒關係。就放下減肥的念頭，開開心心吃完，等回國再調整就好。

