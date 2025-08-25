自由電子報
晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》小孩不明原因發燒服藥未改善 竟是生雞蛋惹禍

2025/08/25 07:27

珈一診所感染科醫師李韋辛提醒，不要讓小朋友碰生雞蛋，尤其是雞剛下的蛋，避免誤食細菌；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位小朋友發燒近40度，雙側扁桃腺嚴重化膿，因為擔心是細菌感染，所以開立抗生素；但服藥後發燒都沒有改善，所以媽媽帶她去南部醫學中心的急診，驗了流感、腺病毒、A型鏈球菌抗原，全部呈現陰性，幾天後接到醫院主治醫師的電話，請家屬趕快把小孩帶回去醫院住院，原來是血液培養結果長出沙門氏菌，卻完全沒有出現消化道症狀，令人不解。

珈一診所感染科醫師李韋辛在臉書專頁「林園海邊感染醫 李韋辛醫師」分享這起案例，沙門氏菌通常和不清潔的食物有關係，但家屬並沒有印象有讓小朋友吃到生食或隔餐，再詢問家裡是否有人做「和雞蛋相關」的工作，媽媽說奶奶的工作需要每天挑雞蛋，而且都會請妹妹拿一顆生雞蛋去餵家裡的狗狗。

李韋辛表示，這樣大概可以推測出，應該是妹妹拿了生雞蛋後，沒有洗手又吃手，把細菌吃到肚子裡。由於生雞蛋的外殼很容易有沙門氏菌，所以會強調雞蛋必須經過一定的清潔程序才能生食，另外，也不要讓小朋友碰生雞蛋（尤其是雞剛下的蛋），避免誤食細菌。

李韋辛說，依照依照過去去幼兒園教洗手的狀況，學齡前小朋友洗手難以完全落實，少碰生蛋比較實際，也有網友留言小孩吃過未全熟的荷包蛋、麵店滷蛋中過沙門氏菌；誤食過生蛋液的小孩，高燒兩天退燒藥壓不下來，有腸胃炎嘔吐卻沒有腹瀉，開抗生素，吃了兩天後就退燒痊癒了。

