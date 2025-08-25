健康網》熱天臉出油脫妝？專家教3招穩定膚況

不少人以為對抗經常出油的臉部，需要時常洗臉；然中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員郭貞君提醒，恐帶來滿臉粉刺。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的夏季氣溫很高、濕度大而且紫外線強烈，導致許多朋友陷入「不控油就會出油冒痘，勤洗臉又滿臉粉刺」的尷尬循環。等到九月、十月進入秋天，忽然又因為曬後缺水，肌膚瞬間變得粗糙暗沉，同時膚色不均。

中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員郭貞君提醒，夏日保養既要防曬，還要通透；清潔時更應該掌握「安全適度、正確潔淨」的黃金原則。謹記物理避曬與水感保濕，才能維持肌膚的天然平衡，讓乳化膜需要的油水適度。只要分泌與代謝穩定，油光和痘痘自然不再困擾你。

溫和淨化毛孔 避免「越洗越油」陷阱

很多人以為皮膚出油多，就要不停洗臉，卻不知道過度清潔反而破壞皮脂膜，讓肌膚更乾燥敏感。油脂無法正常乳化，就會覺得更油膩。郭貞君建議，選用經過肌膚監測評估的敏感肌適用配方，例如泥膜狀角質清潔產品，幫助順利乳化、排除毛孔內的角質與污垢。通暢的毛孔有利於乳化膜的修復，軟化老廢角質，讓粉刺自然排出，毛孔長期保持潔淨。

郭貞君提醒，清潔目的不是「完全去油」，而是協助肌膚恢復水油平衡，避免「越洗越乾、越乾越油」的惡性循環。只要毛孔通暢，肌膚屏障健全，油光與痘痘問題就會減少。

抗曬美白、預防老化 物理避曬不可少

許多人以為盛夏過後紫外線就沒那麼強，其實秋天紫外線仍足以傷害皮膚。若忽略防曬，容易造成導致皮膚傷害，結果就是角質暗沉、色素沉積，甚至加速老化、細紋和乾燥。

郭貞君提醒，不要完全依賴化學防曬，要養成物理抗曬習慣：

●外出戴寬邊帽，撐陽傘

●穿著輕薄緻密的長袖抗UV衣物

●配戴具有紫外線防護的墨鏡

●避免中午正曬，選擇陰涼處行走

以上4項方法能有效阻擋紫外線傷害，減少水分流失及色素沉澱，降低細紋、黑斑和皮膚癌風險。

水感保濕加輕油鎖水 強化肌膚防禦力

夏天流汗讓人忽略保濕，但流汗不代表肌膚有足夠水分，反而容易因為皮脂膜流失，導致油脂與角質乳化失衡。郭貞君建議，保養時選擇水感的精華或化妝水，補充水分；再搭配質地輕盈、配方監測安全的油類或乳液幫助鎖住水分。良好的補水與鎖水能穩定肌膚屏障，維持正常代謝。

郭貞君強調，夏季保養重點在「正確、持續且適量」。維持水油的總劑量平衡，油光與暗沉自然改善，肌膚就會白皙透亮。

安全適度、正確潔淨 輕鬆擁有夏日無瑕美肌

郭貞君提醒，提醒，夏天雖然高熱多汗，保養核心永遠是「安全適度、正確潔淨」。避免過度清潔與頻繁試錯控油，就能降低肌膚刺激和乾燥風險。挑選臨床驗證安全的產品，溫和調理毛孔，做好物理防曬與保濕鎖水，在炎熱潮濕的夏季持續維持穩定且健康的膚況。郭貞君提醒，提醒，油光和暗沉會因肌膚恢復正常代謝而自然改善。

