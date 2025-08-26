健康網》處暑養生吃「這」色 中醫：潤肺抗秋燥

昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，白色食材如白木耳、百合、水梨等，能滋陰潤肺、緩解秋燥不適；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕處暑時節，約在每年國曆8月23日前後；處暑時期，天氣仍然炎熱。昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，暑氣將退、氣候漸涼之時，雖然已進入第二個秋天節氣，卻仍「爭秋奪暑」，早晚轉涼而白天未完全消退的暑熱讓天氣如同「秋老虎」，因此除了注意中暑，還得嚴防秋燥、秋乏。應多選白色食材如白木耳、百合、水梨等，能滋陰潤肺、緩解秋燥不適，其中白木耳富含膳食纖維助排便，但腸胃虛弱者不宜過量，以免脹氣。

宋宛蓁在「昌盛堂中醫診所」提到，入秋後，許多人陸續出現「秋乏」，整日昏昏沉沉的、提不起勁、身體沉重感、食慾差、大便黏、甚至出現暈眩、濕疹發作等，尤其是腸胃不好及代謝差的人症狀更加明顯，這是因為體內的暑濕久滯傷脾，脾陽不振造成脾虛濕盛的緣故；另外，秋氣主燥，燥邪容易耗氣傷陰，也容易加重秋乏的症狀產生！

宋宛蓁說明，肺為身體最嬌嫩的器官，不耐寒熱、位置又最高，且肺開竅於鼻，邪氣易從鼻入，因而「秋燥」最容易傷肺。「秋燥」又分兩種，初秋為溫燥、晚秋為涼燥。處暑時節暑氣未消因而偏溫燥，容易乾咳、痰少黏稠、鼻腔燥熱感、流鼻血、口乾舌燥、心煩、便祕、皮膚乾癢等。尤以老年人、飲食不當（喜食辛辣）之人、喜歡熬夜、易上火（口破）陰虛體質之人尤為明顯。（補充：涼燥症狀不同處：較為怕冷、易鼻塞流清涕、痰初期較為清稀）

昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，處暑時節暑氣未消因而偏溫燥，容易乾咳。（圖取自freepik）

節氣養生原則

處暑時節氣候偏溫又偏燥，溫燥之邪容易傷津，因此養生之道應為「養陰潤燥」為主，但秋季養肺之餘應不忘健脾合胃！飲食上對應五行，養肺應當少食辛辣、多選擇「白色」食物，比如白木耳（銀耳）、百合、杏仁、貝母、水梨、藕節、荸薺等，滋陰潤肺緩解「秋燥」帶來的不適，其中白木耳更富含膳食纖維，適量攝取（每日建議攝取量不超過15克）有助於排便、緩解便秘，腸胃較差的人則要注意不要食用過多容易脹氣。

宋宛蓁推薦，沙參、麥門冬、西洋参、杏仁等茶飲，都是不錯的選擇，養陰生津又補氣！穴道按摩可選擇魚際穴、尺澤穴、太淵穴等肺經上的穴位，搭配相表裡的大腸經-合谷穴來養肺止咳。

昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，脾胃較弱，屬於脾虛濕盛，容易「秋乏」者，食補部分不妨吃些粥品養胃或喝四神湯。（資料照）

宋宛蓁說明，脾胃較弱，屬於脾虛濕盛，容易「秋乏」者，食補部分不妨吃些粥品以養胃或喝四神湯，食材部分則可選擇加入蓮子、山藥、薏仁、秋葵等健脾利濕。穴道按摩部分：可選擇內關穴、足三里穴、豐隆穴、合谷穴等幫助強健脾胃以加強水濕代謝！

宋宛蓁表示，除了食補、茶飲、穴道按摩，想要改善秋燥、秋乏，規律生活、順應節氣早睡早起勢在必行！且最好是在晚上11點前，膽經（11～1am）循行時就已經睡覺休息。並注意多補充水分（常溫水而非冰水），一方面可以緩解體內的燥熱不適，一方面可以避免中暑。

宋宛蓁提醒，入秋後不要覺得自己口乾舌燥就一定是「上火」，而自行喝許多退火的青草茶或冰品，越喝反而腸胃越不適，建議詢問中醫師了解自己的體質後再做食補，才能正確有效的做到秋季養生！

