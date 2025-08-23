自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》中醫教戰按壓3穴道 選舉症候群退散

2025/08/23 18:41

健康網》中醫教戰按壓3穴道 選舉症候群退散

公投、罷免投票結束後，中和新生堂中醫院長劉郁辰教戰按壓3穴道，再加精油療法，別讓選舉症候群上身。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年最後一場大型選舉、公投，不管你支持哪一方獲勝還是落選，明（24）日起生活都要回歸正常。中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，若是最近情緒特別緊、特別累、特別煩，可以按壓相關穴道，以舒緩、平衡情緒。

劉郁辰說，在西醫裡，這叫「選舉症候群」；在中醫裡，這是「肝氣鬱結，心神不寧」。這些壓力沒地方去，會卡在身體裡，常有胃口變差、睡不好、腸胃亂、肩頸緊、心悸、煩躁、低氣壓。

３穴位按壓一下 安神入眠穩住自己

劉郁辰教戰，3個放鬆神經的重點穴位與按法，也可以配合相關精油，效果更顯著。

●內關穴：寧心安神、緩解焦慮與心悸
1.手腕內側，從腕橫紋往上三指寬，兩筋中間。拇指垂直按壓，每邊1分鐘，搭配深呼吸。
2.搭配精油：甜馬鬱蘭／苦橙葉。

（中和新生堂中醫診所提供）

（中和新生堂中醫診所提供）

●神門穴：幫助入眠、穩定情緒
1.手腕小指側橫紋處，骨頭與腕骨交接凹陷。睡前輕壓30秒～60秒，有助入眠。
2.可加薰衣草或岩蘭草精油。

（中和新生堂中醫診所提供）

（中和新生堂中醫診所提供）

●太衝穴：釋放怒氣、疏通鬱結
1.腳背第一與第二趾骨交會前的凹陷處。按壓至痠脹感，左右各1分鐘。
2.可搭配玫瑰或佛手柑精油。

（中和新生堂中醫診所提供）

（中和新生堂中醫診所提供）

劉郁辰表示，針灸也是另一種療法，可以針對心包經、肝經、脾經、腎經、督脈來平衡情緒與自律神經。

・心包經／心經：安神、緩解胸悶心悸。
・肝經：疏肝解鬱，化解煩躁與情緒鬱結。
・脾經：強化中氣、穩定情緒（因為脾主思）。
・腎經：補腎安神，回穩自我中心。
・督脈／任脈：調整自律神經、提升整體氣血流動。

回到原來的自己 4方法更加速

在中醫師協助下，若有「選舉症候群」上身，劉郁辰建議，以下4點，快讓自己回到「原來的自己」。

●設一個「不看政治」的時段：給大腦一點空間喘口氣，不是逃避，是休息。喝茶、聽歌、散步、畫畫、耍廢，什麼都好。

●好好睡覺＋曬太陽：睡飽是最溫柔的療癒；日曬會幫助你產生快樂荷爾蒙。

●身體動一下，情緒就流動：拉個筋、伸個懶腰、深呼吸10次，或只是出門買咖啡，都會比一直滑手機好多了！

●找人說說話：不用說得多漂亮，只要說：「我最近覺得好煩喔」，就已經讓你的情緒找到出口。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中