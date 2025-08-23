健康網》中醫教戰按壓3穴道 選舉症候群退散

公投、罷免投票結束後，中和新生堂中醫院長劉郁辰教戰按壓3穴道，再加精油療法，別讓選舉症候群上身。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕今年最後一場大型選舉、公投，不管你支持哪一方獲勝還是落選，明（24）日起生活都要回歸正常。中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，若是最近情緒特別緊、特別累、特別煩，可以按壓相關穴道，以舒緩、平衡情緒。

劉郁辰說，在西醫裡，這叫「選舉症候群」；在中醫裡，這是「肝氣鬱結，心神不寧」。這些壓力沒地方去，會卡在身體裡，常有胃口變差、睡不好、腸胃亂、肩頸緊、心悸、煩躁、低氣壓。

３穴位按壓一下 安神入眠穩住自己

劉郁辰教戰，3個放鬆神經的重點穴位與按法，也可以配合相關精油，效果更顯著。

●內關穴：寧心安神、緩解焦慮與心悸

1.手腕內側，從腕橫紋往上三指寬，兩筋中間。拇指垂直按壓，每邊1分鐘，搭配深呼吸。

2.搭配精油：甜馬鬱蘭／苦橙葉。

●神門穴：幫助入眠、穩定情緒

1.手腕小指側橫紋處，骨頭與腕骨交接凹陷。睡前輕壓30秒～60秒，有助入眠。

2.可加薰衣草或岩蘭草精油。

●太衝穴：釋放怒氣、疏通鬱結

1.腳背第一與第二趾骨交會前的凹陷處。按壓至痠脹感，左右各1分鐘。

2.可搭配玫瑰或佛手柑精油。

劉郁辰表示，針灸也是另一種療法，可以針對心包經、肝經、脾經、腎經、督脈來平衡情緒與自律神經。

・心包經／心經：安神、緩解胸悶心悸。

・肝經：疏肝解鬱，化解煩躁與情緒鬱結。

・脾經：強化中氣、穩定情緒（因為脾主思）。

・腎經：補腎安神，回穩自我中心。

・督脈／任脈：調整自律神經、提升整體氣血流動。

回到原來的自己 4方法更加速

在中醫師協助下，若有「選舉症候群」上身，劉郁辰建議，以下4點，快讓自己回到「原來的自己」。

●設一個「不看政治」的時段：給大腦一點空間喘口氣，不是逃避，是休息。喝茶、聽歌、散步、畫畫、耍廢，什麼都好。

●好好睡覺＋曬太陽：睡飽是最溫柔的療癒；日曬會幫助你產生快樂荷爾蒙。

●身體動一下，情緒就流動：拉個筋、伸個懶腰、深呼吸10次，或只是出門買咖啡，都會比一直滑手機好多了！

●找人說說話：不用說得多漂亮，只要說：「我最近覺得好煩喔」，就已經讓你的情緒找到出口。

