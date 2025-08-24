限制級
健康網》女性常外食吃滷味 中醫：恐傷生育力
〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人容易因為天氣悶熱而食慾不振，乾脆選擇來上一份滷味當正餐。中醫師余雅雯指出，滷味入味香濃，不僅方便又能刺激味蕾，對外食族來說更是最常見的選擇。從中醫的角度來看，滷味裡的靈魂─「滷包香料」確實對脾胃大有裨益，但若飲食長期偏向高油、高鹽與重口味，可能影響女性生育力。
余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」分享，八角、肉桂、丁香、花椒、陳皮等香料，本身就是中藥裡的溫裡藥。這些辛香料能促進腸胃蠕動、幫助消化液分泌，讓脾胃暖起來，自然能增進食慾、改善脹氣。適量利用辛香料入菜，例如滷味或茶葉蛋，都能幫助提升食慾、補足營養。
外食重口味影響備孕
余雅雯提到，1位35歲女性，長期忙碌依賴外食與料理包，飲食高油高鹽，還常常脹氣。她本身有子宮肌腺症與多囊性卵巢症候群問題，經痛嚴重。提醒，她最需要做的不是單靠藥物，而是先調整飲食：減少加工、重口味食物，多吃天然食材，並善用辛香料來促進代謝和循環，才有助於改善體質！
聰明吃滷味4技巧
1.自製滷味，選天然香料滷包，少放人工調味。
2.控制鹽分，避免太鹹或加過多醬料。
3.搭配蔬菜，均衡營養。
4.善用香料，既能提味又能助消化。
余雅雯補充，滷味中的香料，確實能暖胃健脾、幫助食慾，但若過度依賴外食與重口味，反而會損害健康，甚至影響女性生育力。夏天想開胃，不妨聰明利用辛香料的好處，搭配清淡飲食，才能吃出健康與活力。
