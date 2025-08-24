自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》女性常外食吃滷味 中醫：恐傷生育力

2025/08/24 17:51

中醫師余雅雯指出，「滷包香料」確實對脾胃大有裨益，但若飲食長期偏向高油、高鹽與重口味，卻可能在無形中埋下健康隱憂。（圖取自freepik）

中醫師余雅雯指出，「滷包香料」確實對脾胃大有裨益，但若飲食長期偏向高油、高鹽與重口味，卻可能在無形中埋下健康隱憂。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人容易因為天氣悶熱而食慾不振，乾脆選擇來上一份滷味當正餐。中醫師余雅雯指出，滷味入味香濃，不僅方便又能刺激味蕾，對外食族來說更是最常見的選擇。從中醫的角度來看，滷味裡的靈魂─「滷包香料」確實對脾胃大有裨益，但若飲食長期偏向高油、高鹽與重口味，可能影響女性生育力。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」分享，八角、肉桂、丁香、花椒、陳皮等香料，本身就是中藥裡的溫裡藥。這些辛香料能促進腸胃蠕動、幫助消化液分泌，讓脾胃暖起來，自然能增進食慾、改善脹氣。適量利用辛香料入菜，例如滷味或茶葉蛋，都能幫助提升食慾、補足營養。

外食重口味影響備孕

余雅雯提到，1位35歲女性，長期忙碌依賴外食與料理包，飲食高油高鹽，還常常脹氣。她本身有子宮肌腺症與多囊性卵巢症候群問題，經痛嚴重。提醒，她最需要做的不是單靠藥物，而是先調整飲食：減少加工、重口味食物，多吃天然食材，並善用辛香料來促進代謝和循環，才有助於改善體質！

中醫師余雅雯提到，自製滷味，選天然香料滷包，少放人工調味，才能吃出健康與活力。（資料照）

中醫師余雅雯提到，自製滷味，選天然香料滷包，少放人工調味，才能吃出健康與活力。（資料照）

聰明吃滷味4技巧

1.自製滷味，選天然香料滷包，少放人工調味。

2.控制鹽分，避免太鹹或加過多醬料。

3.搭配蔬菜，均衡營養。

4.善用香料，既能提味又能助消化。

余雅雯補充，滷味中的香料，確實能暖胃健脾、幫助食慾，但若過度依賴外食與重口味，反而會損害健康，甚至影響女性生育力。夏天想開胃，不妨聰明利用辛香料的好處，搭配清淡飲食，才能吃出健康與活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中