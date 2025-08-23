自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》處暑養生必吃！ 爽口「涼拌茄子」不氧化有撇步

2025/08/23 17:22

茄子不僅熱量低，還富含維生素C與膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

茄子不僅熱量低，還富含維生素C與膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日迎來二十四節氣的「處暑」，代表盛夏暑氣即將結束，天氣逐漸轉涼。但在此時節，許多人容易出現「秋乏」的疲倦感。農業部在臉書粉專「農業部」提醒，飲食上可選擇清爽開胃、低熱量的食材，其中最推薦的就是「茄子」。茄子不僅熱量低，還富含維生素C與膳食纖維，不僅能幫助抗氧化，還能促進腸道蠕動，是秋季養生不可或缺的食材。特別是「涼拌茄子」，不僅料理步驟簡單，還能讓身體在炎熱與轉涼之間更快適應。

茄子不變色小撇步公開

許多人在烹煮茄子時，常發現果肉容易變黑。其實只要在烹煮時將茄子完全壓進滾水中，避免與空氣接觸，就能防止果肉內的「單寧」氧化，保持色澤鮮亮。

保存技巧一次學會

至於保存方式，若是當天不馬上食用，將茄子放在陰涼通風處約可保存2至3天。若需冷藏，則可用沾濕的紙巾或保鮮膜包裹，再放入密封塑膠袋中，可延長保存至3至5天。

處暑時節吃茄子，不僅能養生抗氧化，也能消除倦怠感；示意圖。（圖取自freepik）

處暑時節吃茄子，不僅能養生抗氧化，也能消除倦怠感；示意圖。（圖取自freepik）

涼拌茄子3步驟簡單上桌

●材料：茄子3條。

●醬汁：醬油青2湯匙、香油1茶匙、蒜末1/2湯匙、辣椒與九層塔少許。

1. 茄子洗淨去蒂，橫切成2段。

2. 放入滾水中煮約5分鐘至全熟，放涼後切成約5公分段，擺盤。

3. 辣椒與九層塔切碎，與所有調味料拌勻後淋上即可享用。

處暑時節吃對食材，不僅能養生抗氧化，也能消除倦怠感。下班或假日不妨到市場買幾條茄子，三步驟就能快速完成一盤清爽涼拌菜。

