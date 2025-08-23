自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》陳佩琪切除2成肺組織 肺腺癌早期多數無症狀

2025/08/23 14:08

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪曾罹患肺腺癌，切除20%的肺組織。（資料照，記者塗建榮攝）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪曾罹患肺腺癌，切除20%的肺組織。（資料照，記者塗建榮攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年64歲的民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪在22日於臉書談到自己曾罹患肺腺癌，切除20%的肺組織。衛福部說明，目前針對特定民眾，特別是高危險群，提供低劑量電腦斷層（LDCT）檢查；國際證實，LDCT能夠有效早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率。因肺癌早期未必有明顯症狀，鼓勵高風險族群可以定期篩檢，才能早期發現、早期治療。

陳佩琪在臉書指出，「我不抽菸，住在一般都會區，職業是醫師，生活型態跟一般婦女一樣，下班煮些簡單菜，父母亦無癌症病史。但我50歲那年得了肺腺癌， 接受開刀切除20%肺組織，現仍需持續追蹤中。」

她接著說，「空污會導致成人癌症，特別是死亡率最高的肺腺癌，也和大人的心血管疾病（心肌梗塞和中風）、失智症有密切相關連；對小兒科病人來說，空污除導致過敏兒人數遽增和嚴重度增加外，和最近廣被大家關切的自閉、注意力不集中、過動症候群亦有密切關係。

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

台灣癌症基金會的衛教資料表示，肺腺癌為肺癌中最常見類型，常發生於女性、非吸菸者。此類型腫瘤通常長在肺部邊緣屬於周邊型病變，患者多半沒有任何自覺症狀。

衛生福利部桃園醫院衛教資料顯示，肺癌因其發生癌的上皮細胞不同，其分類為小細胞癌與非小細胞癌，前者惡性度高，在體積很小時便轉移出去。

一旦確定診斷，採取化學治療為主，後者依細胞型態可區分為鱗狀細胞癌、腺癌（包括細支氣管肺泡癌也簡稱肺泡癌）、大細胞癌、腺鱗狀細胞癌、類癌、支氣管腺癌（包括腺樣囊性癌、黏液上皮樣癌）等，其治療以手術切除為主，而放射及化學治療為輔。

衛福部表示，為降低肺癌對國人的健康威脅，國健署將肺癌篩檢納入篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費LDCT檢查服務，台灣成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

