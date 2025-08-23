救命免化療！史丹佛「神奇抗體」助罕病童 移植後2年狀況超好

圖為幹細胞示意圖。史丹佛大學醫學院一項突破性研究，利用靶向抗體清除病患體內的造血幹細胞，為更安全的移植技術奠立了基礎。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《SciTechDaily》報導，一篇發表於22日《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究指出，美國史丹佛大學醫學院一項第一期臨床試驗取得重大突破，成功開發出創新的抗體療法，能讓患者在不需接受高毒性化學治療或放射線治療下，安全地為幹細胞移植做準備。

破解罕病移植致命困局

這項試驗主要針對范可尼貧血（Fanconi anemia）病童。此為一種罕見遺傳性疾病，其DNA修復機制缺陷，使患者對傳統移植前所需的基因毒性化療藥物布司芬（busulfan）或放療極為脆弱。

研究共同第一作者、小兒幹細胞移植教授阿加瓦爾醫師（Rajni Agarwal）解釋：「若未能及時移植，范可尼貧血患者的身體最終將無法造血，因出血或感染而死亡。」共同資深作者、小兒科助理教授捷克維茲博士（Agnieszka Czechowicz）補充，新療法能大幅降低移植的毒性。

在研究中，三名病童並未接受傳統的骨髓清除程序，而是在移植前12天，接受一種名為布奎利單抗（briquilimab）的抗體藥物單次靜脈注射。該抗體能精準靶向造血幹細胞表面的CD117蛋白，將其從骨髓中清除，卻不會產生傳統療法的嚴重副作用。移植的幹細胞則來自一名半相合的父母，並經過特殊處理，移除了會引發移植物抗宿主病的α/β T細胞，大幅擴展了捐贈者的來源。

研究團隊指出，試驗最初的目標是達到1%的捐贈者細胞植入，但成果遠超預期。經過兩年追蹤，三名病患體內的骨髓細胞已將近100%來自捐贈者，且無人出現排斥現象。其中一名11歲的參與者貝克（Ryder Baker）在移植後，體力與健康狀況顯著改善，甚至獲選為學校足球隊的「潛力新秀球員」。

捷克維茲博士表示，隨著移植療法變得更安全，未來可望擴大應用於更多疾病，研究團隊現已展開第二期臨床試驗。

