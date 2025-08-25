限制級
健康網》狂流汗、睡不好？ 中醫：喝點「梅子汁」一招搞定
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣潮濕悶熱，不少民眾穿著雨衣外出工作，結果雨衣外下著大雨、裡頭卻像在「流小雨」，汗水直冒。中醫師林本庭就在臉書粉專「林本庭 中醫師」提醒，若大量流汗後全身痠痛，可能是缺乏電解質，此時不妨來點梅子飲品補充。此外，晚上睡不好，可在晚餐飯後來點梅子汁，調和身心還解肝毒、整腸，讓人由內而外的充盈精氣神。
針對白天流汗過多，林本庭指出，只要拿一顆梅子攪拌後泡水，或取現成梅子汁5c.c稀釋，就能快速補充流失的電解質，改善因出汗過多引起的不適，既能止渴又能補充身體所需。
不僅如此，梅子汁還有助於改善睡眠。他分享，傳統釀製方式是「一斤梅子加七成冰糖」，比例太低則不易保存。餐後來一杯梅子汁，不僅能以甘味調和身心，還能幫助肝臟解毒、調整腸道菌叢，達到開胃、整腸的效果。
林本庭強調，肝臟養好，人自然神清氣爽、容光煥發。但仍需適量飲用，才能達到最佳保健效果。
