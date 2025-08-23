限制級
健康網》蔥價一度上漲！青蔥、大蒜如何保存？農糧署分享
〔健康頻道／綜合報導〕近期因為水災等緣故，蔥的售價大漲，例如彰化為蔥的主要產地，溪湖果菜市場的青蔥一度創下每公斤400元的天價。青蔥與大蒜，是不少人必備的料理良伴。若有需要大量購買，以期壓低花費，要如何保存呢？
青蔥：放冷凍可放1個月以上
青蔥的保存上，農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」說明，青蔥的保存方式有：「包起來」，整把以廚房餐巾紙包裹，並將青蔥尾端折入塑膠袋內，可冷藏4-5天。
接著是「裝起來」，洗淨後吸乾水份，蔥綠蔥白切段，置於上下舖有餐巾紙的保鮮盒內。可冷藏約7天。
「凍起來」，洗淨後吸乾水份，蔥綠蔥白切段，置於乾淨保鮮盒內保存，可冷凍30天以上。
大蒜：裝網袋放陰涼處 保存長達6個月
大蒜體積不大，保存稍微容易。農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」表示，除了放冷凍可放1個月，也可裝入網袋、放在陰涼通風與乾燥的地方，保存6個月。或是冷藏法，剝成瓣後放玻璃容器內，可放一週；最後去皮後切碎，放保鮮袋冷凍，可放約1個月。
