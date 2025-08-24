自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》處暑養生擊退秋乏！ 潤肺降火必喝3款茶湯

2025/08/24 06:39

百合銀耳蓮子湯滋陰潤肺、養心安神，為秋季必備；圖為示意圖。（圖取自freepik）

百合銀耳蓮子湯滋陰潤肺、養心安神，為秋季必備；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「大暑小暑不是暑，立秋處暑正當暑」處暑雖象徵炎夏將盡，但「秋老虎」的高溫卻依舊猛烈！扶原中醫診所中醫師謝明璁於臉書粉專「扶原中醫診所」提醒，處暑是夏秋交替的重要節氣，除了氣候驟變要注意保健，更要從飲食、作息與運動入手，才能平安迎秋。可多吃百合、銀耳、雪梨、蜂蜜、蓮藕等食材；養生茶飲推薦含百合雪梨茶、百合銀耳蓮子湯、雪梨枸杞粥，潤肺滋陰、降火養生。

處暑常見問題

●秋乏：處暑時人體進入調整期，常出現懶洋洋、精神不濟。

●秋燥：天氣漸乾，容易口乾咽乾、皮膚乾裂。

●秋老虎：白天仍高溫，早晚涼爽，晝夜溫差大，易感冒或腸胃不適。

處暑飲食原則：滋陰潤燥

●必吃食材：百合（潤肺止咳、安神）、銀耳（滋陰養胃）、雪梨（清熱降火）、蜂蜜、蓮藕。

●少碰食物：辛辣、油膩、過度冰冷食物，以免加重秋燥或損傷脾胃。

雪梨有清熱降火之效；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

雪梨有清熱降火之效；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

作息與運動建議

●早睡早起：晚上保暖、避免腹部受涼；白天多曬太陽，幫助收斂陽氣。

●溫和運動：太極、散步、八段錦皆適合，建議早晚進行，避免中午烈日運動。

處暑穴位保健

1. 尺澤穴：位於手肘橫紋，按揉3分鐘，有助清肺降火。

2. 迎香穴：鼻翼旁，適合改善鼻塞、鼻炎。

3. 中府穴：每日拍打5分鐘，可健脾胃、潤肺祛濕。

處暑養生茶飲推薦

1. 百合雪梨茶：潤肺祛火，適合口乾咽癢者。

2. 百合銀耳蓮子湯：滋陰潤肺、養心安神，秋季必備。

3. 雪梨枸杞粥：潤肺止咳、清熱降火，改善秋燥咳嗽。

中醫提醒，處暑仍處於高溫潮濕時期，食物極易變質，若發現異味切勿勉強食用，以免引起腸胃疾病。處暑是一年中由熱轉涼的重要節點，只要掌握「潤肺降火、順時養生」原則，就能避開秋老虎的威脅，健康迎接秋天！

