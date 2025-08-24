自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》增血管彈性又止血 蓮藕3大功效是首選

2025/08/24 18:20

涼拌蓮藕切片川燙後，以醬油、醋、蒜頭拌勻，醃漬3小時，清爽脆口；營養學者洪泰雄強調，對健康養生很好；示意圖。（圖取自photoAC）

涼拌蓮藕切片川燙後，以醬油、醋、蒜頭拌勻，醃漬3小時，清爽脆口；營養學者洪泰雄強調，對健康養生很好；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蓮藕不只好吃，更是老少咸宜的養生聖品！農糧署在臉書粉專「鮮享農YA-農糧署」指出，台灣一年四季都有蓮藕出產，主要產地以台南、嘉義、桃園為主。依品種可分為「菜藕」與「粉藕」兩大類，前者口感軟脆，適合涼拌或燉湯；後者澱粉含量高，常被製成藕粉，沖泡後即可食用；另外還有蓮藕茶、蓮藕排骨湯、涼拌蓮藕、藕粉羹等美味吃法。

挑選小撇步

蓮藕：外觀肥胖飽滿、外皮平滑，沒有傷口或黑斑；傳統市場販售的帶土蓮藕保鮮度更佳。

藕粉：優質藕粉應呈片狀、米白色略帶粉紅色，沖泡後快速溶解，並呈現深紅褐色。

蓮藕美味料理4選

1. 蓮藕茶：蓮藕切片煮滾，小火悶煮60分鐘，放涼即可飲用。

2. 蓮藕排骨湯：蓮藕搭配排骨、紅棗，小火燉煮一小時，滋補暖胃。

3. 涼拌蓮藕：切片川燙後，以醬油、醋、蒜頭拌勻，醃漬3小時，清爽脆口。

4. 藕粉羹：藕粉沖入滾水，拌入黑糖，煮至喜歡的濃稠度，養生甜品輕鬆上桌。

蓮藕的3大健康功效

營養學者洪泰雄強調，蓮藕不僅是家常食材，更有醫食同源的養生效果：

1. 涼血止血：有助於因上火或血熱引起的流鼻血。

2. 促進傷口癒合：富含維生素C與單寧酸，可增強血管彈性，加速血液凝固。

3. 營養補充：藕粉容易消化，含多種維生素與礦物質，適合作為流鼻血後的營養補給。

蓮藕料理方式多變，不論是入菜、入湯還是甜品，都能滿足味蕾與健康需求。下次逛市場時，不妨帶上一節新鮮蓮藕，讓餐桌多一份美味與養生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中