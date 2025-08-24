健康網》增血管彈性又止血 蓮藕3大功效是首選

涼拌蓮藕切片川燙後，以醬油、醋、蒜頭拌勻，醃漬3小時，清爽脆口；營養學者洪泰雄強調，對健康養生很好；示意圖。（圖取自photoAC）

蓮藕不只好吃，更是老少咸宜的養生聖品！農糧署在臉書粉專「鮮享農YA-農糧署」指出，台灣一年四季都有蓮藕出產，主要產地以台南、嘉義、桃園為主。依品種可分為「菜藕」與「粉藕」兩大類，前者口感軟脆，適合涼拌或燉湯；後者澱粉含量高，常被製成藕粉，沖泡後即可食用；另外還有蓮藕茶、蓮藕排骨湯、涼拌蓮藕、藕粉羹等美味吃法。

挑選小撇步

蓮藕：外觀肥胖飽滿、外皮平滑，沒有傷口或黑斑；傳統市場販售的帶土蓮藕保鮮度更佳。

藕粉：優質藕粉應呈片狀、米白色略帶粉紅色，沖泡後快速溶解，並呈現深紅褐色。

蓮藕美味料理4選

1. 蓮藕茶：蓮藕切片煮滾，小火悶煮60分鐘，放涼即可飲用。

2. 蓮藕排骨湯：蓮藕搭配排骨、紅棗，小火燉煮一小時，滋補暖胃。

3. 涼拌蓮藕：切片川燙後，以醬油、醋、蒜頭拌勻，醃漬3小時，清爽脆口。

4. 藕粉羹：藕粉沖入滾水，拌入黑糖，煮至喜歡的濃稠度，養生甜品輕鬆上桌。

蓮藕的3大健康功效

營養學者洪泰雄強調，蓮藕不僅是家常食材，更有醫食同源的養生效果：

1. 涼血止血：有助於因上火或血熱引起的流鼻血。

2. 促進傷口癒合：富含維生素C與單寧酸，可增強血管彈性，加速血液凝固。

3. 營養補充：藕粉容易消化，含多種維生素與礦物質，適合作為流鼻血後的營養補給。

蓮藕料理方式多變，不論是入菜、入湯還是甜品，都能滿足味蕾與健康需求。下次逛市場時，不妨帶上一節新鮮蓮藕，讓餐桌多一份美味與養生。

