健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》普渡供品也要顧健康 4方法避開高糖高鹽陷阱

2025/08/23 12:27

國健署提到，挑選上建議遵循：餅乾零食挑「減糖」、「高纖」款、罐頭食品選「減鈉」品項、肉乾改選原味堅果或豆干、飲料選無糖；情境圖。（資料照）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆七月普渡，是家家戶戶表達敬意與感恩的重要時刻，滿滿一桌乾貨供品，澎湃十足。國健署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，常見的餅乾零食、飲料與罐頭，可能藏著「高糖、高鹽、高脂」的陷阱！挑選上建議遵循：餅乾零食挑「減糖」、「高纖」款、罐頭食品選「減鈉」品項、肉乾改選原味堅果或豆干、飲料選無糖。

國健署提到，祭拜之後，這些供品吃下肚容易造成熱量、鹽分與糖分攝取過多，反而影響身體健康。用心挑選供品，不僅對好兄弟表達敬意，也守護家人的飲食健康。讓「普渡」供品也可以吃得安心保健康。

國健署分享中元普渡健康選購4撇步。

1.餅乾零食挑「減糖」、「高纖」款：選擇包裝上標示「減糖」、「無添加糖」、「全穀」或「高纖」的餅乾、米果。避免糖果、夾心餅、油炸零食等高熱量食品。

2.罐頭食品選「減鈉」品項：可選水煮或低鹽罐頭取代醃漬罐頭。挑選有「無鹽」、「低鈉」或「天然原味」標示的罐頭，更健康、更安心！

3.肉乾改選原味堅果或豆干：傳統肉乾、香腸高鈉又高脂，建議改選無調味堅果、原味豆干，不僅更健康，誠意也不打折。

4.飲料選無糖：飲料可選無糖茶、氣泡水、黑咖啡、無糖豆漿或礦泉水，表達敬意又不多負擔。

國健署補充，以上供品雖然都是「低糖、低鹽、低脂」比較健康的選擇，但餅乾零食和罐頭食品多是加工食品，記得還是要適量攝取，不要取代飲食中的天然食物，才是真正維持健康飲食的關鍵喔！

