健康網》夜間血壓偏低不是異常！ 醫：沒降要防範心血管風險

2025/08/31 16:40

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，血壓本來就會隨著一天中的活動狀態而起伏，夜間因為進入休息狀態，血壓自然會比白天更低；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人看到自己晚上血壓偏低，會擔心是不是身體出狀況。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，其實這是人體的自然現象！血壓本來就會隨著一天中的活動狀態而起伏，夜間因為進入休息狀態，血壓自然會比白天更低，甚至降到90mmHg以下也不一定代表異常。相反地，如果夜間血壓沒有下降，反而可能暗示血管硬化或交感神經過度緊繃，增加心血管疾病風險。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，大部分人的夜間血壓本來就比較低，可能因為人類大多是白天活動，起床之後通常血壓會高一些。而白天的血壓也會上上下下，通常中午會低一點，尤其如果有出門曬過太陽，血管擴張後，血壓就會降低。而血管內的壓力本來就是會起起伏伏，一天上下個20mmHg，都不奇怪。

劉中平提到，每個人對血壓的反應也都不同，年輕人的血壓90mmHg出頭都不會有什麼不舒服，年紀大的人可能能降到120mmHg以下就會感到頭暈了。他以自己為例，在40歲以前的血壓幾乎都很少超過100mmHg，大部分都在90上下波動，從來沒有不舒服，還覺得自己的體能很好。

劉中平補充，通常晚上要睡覺時血壓會下降一些，人體在半夜的血壓甚至會降到90mmHg以下，代表人體的自然放鬆現象。甚至不少研究指出，夜間血壓如果沒有比白天血壓下降10%以上，表示血管太硬化或交感神經過度緊繃，心血管疾病的風險就增加了！

