器官移植兒童大巨蛋同樂 台大院長：以棒球精神迎戰生命

台大醫院器官勸募暨移植中心今（22日）與中信育樂合作，在台北大巨蛋舉辦「生命續行，希望開球」兒童器官移植術後同樂會。（台大醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院器官勸募暨移植中心今（22日）與中信育樂合作，在台北大巨蛋舉辦「生命續行，希望開球」兒童器官移植術後同樂會，邀請接受心、肺、肝、腎移植術後的兒童病患及其家屬，以及醫療團隊共約60人參與，透過棒球比賽的力量，串起對生命的熱情與渴望。

台大醫院院長余忠仁指出，接受器官移植的病童往往得長期服用抗排斥藥物，復原過程相當艱辛，「對大人都很辛苦，對小孩更不容易。」他形容，對於移植孩童而言，人生是一場長期的對抗，就像台灣的國球棒球，是一直在對抗的過程，直到爭取到勝利，盼透過棒球觀賽，能鼓勵病人和家屬，讓孩子們對生命有更強烈的意志，朝永久的健康努力。

隨著器官移植與機械性循環輔助（VAD）技術進步，許多原本生命垂危的病童得以重獲新生。不過，兒童器官來源卻相當有限，根據統計，每年20歲以下的器官捐贈者僅約5人，截至目前，全台18歲以下等待移植的個案仍有心臟6人、肺臟4人、肝臟22人、腎臟24人。

台大醫院小兒心臟外科主任陳益祥指出，由於台灣人口少、小孩人口更少，且健保發達下，兒童大部分都十分健康，小朋友因身軀較小，成人器官往往不適合，除了肺、肝、腎可由父母提供部分捐贈，心臟移植則完全仰賴捐贈來源，希望社會對器官捐贈有更多認同，讓愛延續下去。

陳益祥說，台大醫院截至今日，18歲以下接受心臟移植者共77人，最小的年齡是5個月，存活最久的是9歲接受移植，至今已超過30年，「不過近年兒童捐贈心臟者越來越少，去年1歲以下幾乎沒有、1至5歲約僅5人；未成年肺臟移植者共7人、肝臟移植者120名、腎臟移植者89名。」

中信慈善基金會董事長辜仲諒也到場表示，每位移植成功的病童都是生命奇蹟，「但他們更需要社會的持續關心與鼓勵」。因此，中信兄弟提供場地與資源，希望用運動激發正能量，幫助孩子從艱辛治療歷程中找回自信與笑容。

