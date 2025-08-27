健康網》環境荷爾蒙致性早熟？ 醫：因素之一

敏盛醫療集團精準醫學部副醫療長許鈺敏表示，環境荷爾蒙可能是造成兒童性早熟其中一項因素，但並非唯一原因，晚睡、肥胖、高脂肪飲食、高加工食品，都有明確的角色；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當遇到孩子出現性早熟的時候，爸媽時常會開始擔憂「會不會是我做了什麼讓我的孩子性早熟」；外食的塑膠餐具、環境荷爾蒙就是常見名單，不過敏盛醫療集團精準醫學部副醫療長許鈺敏表示，環境荷爾蒙可能是造成兒童性早熟其中一項因素，但並非唯一原因，晚睡、肥胖、高脂肪飲食、高加工食品，都有明確的角色。因此當性早熟的發生時，除了擔心環境荷爾蒙，更要調整好孩子的作息與體態。

許鈺敏在臉書專頁「Dr.180 小兒遺傳內分泌 許鈺敏醫師」說明，環境荷爾蒙（內分泌干擾物EDCs）泛指能干擾人體激素訊號的化學物質，包括塑化劑、雙酚A、農藥殘留、阻燃劑、重金屬等。生活中非常常見，它們不僅存在於塑膠瓶罐、保鮮膜、罐頭內膜，也藏身在家中灰塵、防水防油衣物、鍋具、清潔劑、甚至環境農藥殘留。只要一點點就可能對身體造成影響，尤其是兒童在幼兒及青春期的「荷爾蒙系統建構期」影響顯著。

生活中要注意的環境荷爾蒙

●雙酚A

來源：塑膠食品容器、罐頭內襯、塑膠水瓶。

可能影響：可能導致青春期提前，特別是女孩的乳房發育提前。

許鈺敏指出，大規模系統性回顧從700多篇論文中挑取了50多篇論文進行統整認為—雙酚A對青春期影響結果分歧，和許多大型世代研究結論為無顯著相關，但部分統整性研究發現在中樞性性早熟女童尿液或血中BPA相對較高。目前醫學界則傾向認為：肥胖／BMI明顯提升會加劇雙酚A作用，但不單是雙酚A就能導致性早熟。

●塑化劑

來源：食品包裝、個人護理產品（如香水、化妝品）、塑膠玩具。

可能影響：影響生殖系統發育，導致男童生殖器異常和青春期時間改變。

許鈺敏表示，多國研究發現，尿液中高濃度的塑化劑與女孩乳房發育提早、初經年齡下降有關，而在男孩則資料結論並不一致。2023年台灣本土的研究，同樣發現了塑化劑對台灣學童青春期發育狀態的影響並不一致。在某些塑化劑，男孩在11歲時尿液中濃度越高，青春期發育階段反而是比較慢的。女孩則是幼年時期某些塑化劑濃度較高，有好幾倍的機率在14歲有更成熟的青春期發育。

許鈺敏說，在台灣本土研究中，不同年齡段，不同的塑化劑有不同的影響，在成長早期可能跟青春期發育加速有關，但發育當中則可能干擾發育的步調，而不僅僅是「促成性早熟」。

●農藥（DDT和有機磷農藥）

來源：農業中使用的殺蟲劑，食品中的殘留物。

可能影響：可能導致青春期提前、甲狀腺功能異常和免疫系統問題。

許鈺敏提到，農藥、阻燃劑、PCBs等多屬「持久性有機污染物」，有研究報告部分女童因高暴露出現初經年齡下降或乳房發育提早。但這比較難以用家庭的努力去避免，大多數是大環境系統的影響。

許鈺敏指出，大多數分析強調BMI、遺傳、飲食等的其他變因影響很大，控制這些變因後，環境荷爾蒙的獨立貢獻會下降，也有一些報告發現青春期延遲、或者無明顯影響的情況。

降低環境荷爾蒙影響方法

●少用微波加熱塑膠餐具，盡量選用玻璃、陶瓷、金屬材質。

●避免讓孩子舔舐/咬塑膠玩具，購買時認明安全標章。

●選用新鮮食材、減少外食和加工品，洗淨蔬果、削皮。

●多開窗、多除塵，減少灰塵吸入。

許鈺敏強調，環境荷爾蒙不一定會造成性早熟，但仍會對孩子脆弱的內分泌系統造成影響，因此想要遠離性早熟，早睡加上睡夠、預防肥胖就是最實際的作法。

