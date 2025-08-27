自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》環境荷爾蒙致性早熟？ 醫：因素之一

2025/08/27 16:55

敏盛醫療集團精準醫學部副醫療長許鈺敏表示，環境荷爾蒙可能是造成兒童性早熟其中一項因素，但並非唯一原因，晚睡、肥胖、高脂肪飲食、高加工食品，都有明確的角色；圖為情境照。（圖取自freepik）

敏盛醫療集團精準醫學部副醫療長許鈺敏表示，環境荷爾蒙可能是造成兒童性早熟其中一項因素，但並非唯一原因，晚睡、肥胖、高脂肪飲食、高加工食品，都有明確的角色；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當遇到孩子出現性早熟的時候，爸媽時常會開始擔憂「會不會是我做了什麼讓我的孩子性早熟」；外食的塑膠餐具、環境荷爾蒙就是常見名單，不過敏盛醫療集團精準醫學部副醫療長許鈺敏表示，環境荷爾蒙可能是造成兒童性早熟其中一項因素，但並非唯一原因，晚睡、肥胖、高脂肪飲食、高加工食品，都有明確的角色。因此當性早熟的發生時，除了擔心環境荷爾蒙，更要調整好孩子的作息與體態。

許鈺敏在臉書專頁「Dr.180 小兒遺傳內分泌 許鈺敏醫師」說明，環境荷爾蒙（內分泌干擾物EDCs）泛指能干擾人體激素訊號的化學物質，包括塑化劑、雙酚A、農藥殘留、阻燃劑、重金屬等。生活中非常常見，它們不僅存在於塑膠瓶罐、保鮮膜、罐頭內膜，也藏身在家中灰塵、防水防油衣物、鍋具、清潔劑、甚至環境農藥殘留。只要一點點就可能對身體造成影響，尤其是兒童在幼兒及青春期的「荷爾蒙系統建構期」影響顯著。

生活中要注意的環境荷爾蒙

●雙酚A

來源：塑膠食品容器、罐頭內襯、塑膠水瓶。
可能影響：可能導致青春期提前，特別是女孩的乳房發育提前。

許鈺敏指出，大規模系統性回顧從700多篇論文中挑取了50多篇論文進行統整認為—雙酚A對青春期影響結果分歧，和許多大型世代研究結論為無顯著相關，但部分統整性研究發現在中樞性性早熟女童尿液或血中BPA相對較高。目前醫學界則傾向認為：肥胖／BMI明顯提升會加劇雙酚A作用，但不單是雙酚A就能導致性早熟。

●塑化劑

來源：食品包裝、個人護理產品（如香水、化妝品）、塑膠玩具。
可能影響：影響生殖系統發育，導致男童生殖器異常和青春期時間改變。

許鈺敏表示，多國研究發現，尿液中高濃度的塑化劑與女孩乳房發育提早、初經年齡下降有關，而在男孩則資料結論並不一致。2023年台灣本土的研究，同樣發現了塑化劑對台灣學童青春期發育狀態的影響並不一致。在某些塑化劑，男孩在11歲時尿液中濃度越高，青春期發育階段反而是比較慢的。女孩則是幼年時期某些塑化劑濃度較高，有好幾倍的機率在14歲有更成熟的青春期發育。

許鈺敏說，在台灣本土研究中，不同年齡段，不同的塑化劑有不同的影響，在成長早期可能跟青春期發育加速有關，但發育當中則可能干擾發育的步調，而不僅僅是「促成性早熟」。

●農藥（DDT和有機磷農藥）

來源：農業中使用的殺蟲劑，食品中的殘留物。
可能影響：可能導致青春期提前、甲狀腺功能異常和免疫系統問題。

許鈺敏提到，農藥、阻燃劑、PCBs等多屬「持久性有機污染物」，有研究報告部分女童因高暴露出現初經年齡下降或乳房發育提早。但這比較難以用家庭的努力去避免，大多數是大環境系統的影響。

許鈺敏指出，大多數分析強調BMI、遺傳、飲食等的其他變因影響很大，控制這些變因後，環境荷爾蒙的獨立貢獻會下降，也有一些報告發現青春期延遲、或者無明顯影響的情況。

降低環境荷爾蒙影響方法

●少用微波加熱塑膠餐具，盡量選用玻璃、陶瓷、金屬材質。

●避免讓孩子舔舐/咬塑膠玩具，購買時認明安全標章。

●選用新鮮食材、減少外食和加工品，洗淨蔬果、削皮。

●多開窗、多除塵，減少灰塵吸入。

許鈺敏強調，環境荷爾蒙不一定會造成性早熟，但仍會對孩子脆弱的內分泌系統造成影響，因此想要遠離性早熟，早睡加上睡夠、預防肥胖就是最實際的作法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中