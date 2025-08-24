自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》養顏美容、護心龍眼怎麼挑？ 黃褐色、土黃色為佳

2025/08/24 09:36

台北農產運銷公司指出，龍眼要挑果皮乾淨、沒有斑點或裂痕、顏色以黃褐色、土黃色為佳，品質好的龍眼，殼、肉、籽緊密相連，不易滾動。（資料照）

台北農產運銷公司指出，龍眼要挑果皮乾淨、沒有斑點或裂痕、顏色以黃褐色、土黃色為佳，品質好的龍眼，殼、肉、籽緊密相連，不易滾動。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕龍眼鮮果甘潤香甜，桂圓入湯入茶香濃迷人，該怎麼挑選品質好的呢？台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」表示，龍眼要挑果皮乾淨、沒有斑點或裂痕、顏色以黃褐色、土黃色為佳，品質好的龍眼，殼、肉、籽緊密相連，不易滾動，桂圓則是以外殼薄脆、外型較大，剝開後帶有自然清香，營養師高敏敏指出，龍眼富含豐富維生素C，能幫助膠原蛋白合成，養顏美容，以及礦物質鉀，可降血壓、消水腫，維持心血管健康。

高敏敏表示，相同重量的龍眼乾，水分瀝乾之後，熱量、糖分、膳食纖維、鉀含量都變得更高，因此可以適量添加在甜品、蛋糕內，但由於鉀含量較高 ，所以腎臟患者、限胛的人要注意。

龍眼營養

●養顏美容：豐富維生素C，幫助膠原蛋白合成。

●預防貧血：維生素C與鐵質，幫助紅血球生成。

●幫助排便：膳食纖維，助腸道順暢，增加飽足感。

●抗氧化：富含多酚、類黃酮，幫助對抗自甴基。

●維持心血管健康：富含礦物質鉀，可降血壓、消水腫。

高敏敏提醒，水果可以吃，但一定要抓對份量，建議1次都吃1份就好，大約是15克的碳水化合物，以龍眼來說11-12顆是1份，桂圓乾則大概10粒為一份，且盡量選帶殼的龍眼乾，脫去水分比較好保存外，也不會有額外糖分的添加物。

