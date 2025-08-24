自由電子報
健康網》不是只有吃肉！營養師：植物蛋白也能增肌減脂

2025/08/24 12:55

營養師彭逸珊指出，黃豆及其製品相較於動物性蛋白，飽和脂肪含量更低，還富含膳食纖維與植化素，對心血管健康、抗氧化都有幫助；示意圖。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，黃豆及其製品相較於動物性蛋白，飽和脂肪含量更低，還富含膳食纖維與植化素，對心血管健康、抗氧化都有幫助；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是只有吃肉才能補足蛋白質！營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，其實植物蛋白搭配動物蛋白1：1，不僅能滿足增肌、減脂的需求，還能幫助降血脂，荷包也能省一大筆！黃豆及其製品相較於動物性蛋白，飽和脂肪含量更低，還富含膳食纖維與植化素，對心血管健康、抗氧化都有幫助。

彭逸珊提到，造成血膽固醇上升的原因之一，是食物中的飽和脂肪過高，相對於動物性蛋白，黃豆和豆製品的飽和脂肪大幅下降，加上含有膳食纖維、植化素，可以幫助調節血脂、抗氧化。

彭逸珊表示，增肌、減脂期的族群也非常適合！因為大豆蛋白屬於高品質蛋白質，身體可以直接利用，作為建構組織的材料；另外植物性蛋白的價格也比肉類便宜許多，在這兩個需要提高蛋白質攝取的階段，可以安心購買不怕傷荷包，最後她也推薦幾個自己常備的植物性蛋白質。

板豆腐：也就是傳統豆腐，同時是鈣含量豐富的食材。

豆皮（非油炸）：可當主菜也能入湯，烹調方式多、飽足感滿滿。

豆乾：外食常見選項，非常容易吃到。

豆漿：首推無糖高纖豆漿，亦可選擇濃厚款豆漿提升蛋白質。

臭豆腐：偶爾嘴饞可挑選水煮的臭豆腐，又香又臭且不擔心爆卡。

