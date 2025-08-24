健康網》女性也會得疝氣！ 醫：症狀隱匿常被誤認婦科病

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，女性股疝氣比例較高、經常被誤診為婦科疾病、懷孕不易察覺、症狀不典型、併發症風險高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性也會有疝氣，且症狀不典型難以察覺。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，很多患有疝氣的女性明明感覺身體有些不對勁，但症狀常常被當作婦科問題或腸胃疾病處理，這是因為女性股疝氣比例較高、經常被誤診為婦科疾病、懷孕不易察覺、症狀不典型、併發症風險高。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，5個女性疝氣特別容易被忽略的原因。

1.股疝氣比例較高：這可能是很多人不知道的事實！女性發生股疝氣的比例遠高於男性，股疝氣的位置比腹股溝疝氣更隱蔽，常常沒有明顯的凸起。很多患者只有大腿內側或腹股溝深處的隱隱作痛，症狀非常不典型，經常被誤診為肌肉拉傷或婦科問題！

2.經常被誤診為婦科疾病：為什麼女性疝氣容易被誤診？因為疝氣引起的骨盆腔不適、下腹痛，症狀和卵巢囊腫、子宮肌瘤很相似。我觀察到很多女性患者跑了好幾家婦產科，做了一堆檢查都正常，最後才發現是疝氣在作怪！甚至有患者被安排不必要的婦科手術。

3.懷孕生產後容易發生疝氣：對懷孕女性格外需要注意，懷孕期間腹壓增加，加上荷爾蒙變化會讓結締組織鬆弛，容易誘發疝氣。有些女性在懷孕後期或產後才發現腹股溝或肚臍周圍有不適感。這些症狀往往被歸咎於懷孕的正常現象，但其實可能是疝氣！

4.症狀更不典型更隱蔽：很多女性疝氣患者會發現，她們的症狀比男性更不明顯，可能只是偶爾的下腹部不適、大腿根部痠痛，或是久站後的骨盆腔沉重感。這種模糊的症狀讓診斷變得更困難，經常被當作慢性骨盆腔疼痛症候群處理！

5.併發症風險更高：女性股疝氣特別危險！因為股疝氣的疝氣環比較小而硬，一旦腸道卡住就很容易發生絞扼性疝氣，需要緊急手術。而且女性常常因為症狀不典型而延誤診斷，增加了併發症的風險。

黃士維建議，如果有不明原因的下腹痛、大腿內側不適，特別是在用力或久站後加重的症狀，最好找專科醫師檢查。

